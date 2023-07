Nouvel entraîneur de l’OM, Marcelino a déterminé ses priorités pour ce mercato. Il attend de nouvelles recrues à des postes spécifiques.

Mercato OM : Marcelino veut recruter trois nouveaux latéraux

L'Olympique de Marseille entre dans une nouvelle phase de préparation en vue de la saison à venir. Les joueurs de l’OM vont reprendre l'entraînement collectif ce lundi 3 juillet, retrouvant ainsi la Commanderie après une période de vacances. Ils passeront les tests physiques d'intersaison et auront l'opportunité de rencontrer leur nouvel entraîneur, Marcelino. Ce dernier tiendra d’ailleurs sa première conférence de presse, mardi, où il pourra s'exprimer sur son arrivée à l'OM et dévoiler ses ambitions pour le club.

En attendant, Marcelino est déjà au travail et a fait part de ses exigences à la direction de l’OM pour le mercato estival. En plus de l’arrivée de Geoffrey Kondogbia, le nouvel entraîneur souhaite voir arriver au moins cinq recrues supplémentaires afin de renforcer l'effectif marseillais à des postes bien définis. Selon les informations de La Provence, les responsables de l’OM, sous l’impulsion de Marcelino, s’activent déjà en coulisse pour recruter deux latéraux gauches et un à droite afin de pallier les départs de Sead Kolasinac, Nuno Tavares et Issa Kaboré.

Au moins deux attaquants attendus à Marseille cet été

Le secteur offensif est également une priorité pour Marcelino. Actuellement, l’Olympique de Marseille ne compte qu'un seul avant-centre, Vitinha, puisque le contrat d'Alexis Sanchez a expiré depuis le 1ᵉʳ juillet dernier. L’international chilien est libre de signer où il le souhaite cet été. Pour le moment, les négociations se poursuivent entre l'OM et Alexis Sanchez pour une éventuelle prolongation de contrat. Et en cas de renouvellement de son bail, la source assure que la direction phocéenne a prévu de recruter deux attaquants supplémentaires afin de l’épauler en attaque la saison prochaine.

C’est dans cette perspective que les noms de Wissam Ben Yedder de l'AS Monaco et de Folarin Balogun d'Arsenal circulent avec insistance à Marseille. Cependant, ces deux pistes seront très difficiles à concrétiser en raison des aspects financiers. Par conséquent, l'OM devrait se tourner vers d'autres cibles plus abordables sur le marché des transferts. Le mercato estival s'annonce donc crucial pour l'Olympique de Marseille et Marcelino. Le nouvel entraîneur souhaite façonner son effectif selon sa vision et ses besoins. Les dirigeants du club travaillent donc en coulisse pour répondre à ses attentes. Les semaines à venir seront déterminantes pour l'OM afin de conclure un recrutement de qualité et se préparer au mieux pour la saison à venir.