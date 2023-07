Meilleur buteur de saison en Italie, Victor Osimhen intéresse le PSG, Bayern Munich et le Real Madrid pour cet été. L’attaquant du Napoli a fait son choix.

Mercato PSG : Le Bayern et le Paris SG à la lutte pour Victor Osimhen

Avec 26 buts en 32 rencontres de Serie A, Victor Osimhen a éclaboussé le championnat de tout son talent. Grand artisan du sacre du SSC Naples, l’international nigérian est tout logiquement courtisé par de nombreux clubs européens plus fortunés que le Napoli. Manchester United, Chelsea, Bayern Munich, Real Madrid et le Paris Saint-Germain seraient tous prêts à mettre la main à la poche afin de s’offrir les services de Victor Osimhen lors de ce mercato estival. Pour autant, le numéro 9 napolitain ne semble pas vraiment intéressé par un changement d’air comme il l’a lui-même laissé entendre.

Mercato PSG : Victor Osimhen scelle son avenir à Naples

Après le retrait de Manchester United, qui ne souhaitait pas participer à la surenchère du président napolitain Aurelio De Laurentiis, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich semblaient toujours intéressés par la possibilité de signer Victor Osimhen lors de ce mercato estival. Mais dans une interview accordée au média nigérian Soccernet, l’ancien protégé de Christophe Galtier a très clairement annoncé sa décision de rester à Naples, où il est comblé.

« Je n'ai jamais vu une ville aussi folle de football que Naples. Les Napolitains montrent tout leur amour aux joueurs. Et où que j'aille, je suis toujours respecté. Les enfants m'aiment, beaucoup de gens m'admirent, ils m'idolâtrent en portant mon masque. Pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit que celui-ci. Je suis heureux d'avoir fait le bon choix en venant (..) J’ai hâte que la nouvelle saison commence », a déclaré Victor Osimhen, ruinant ainsi les espoirs du PSG et du Bayern Munich. Selon Le Parisien et L’Équipe, le Paris SG ferait désormais de l’international français Randal Kolo Muani, sous contrat à l’Eintracht Francfort jusqu’en 2027, sa priorité pour le poste de numéro 9.