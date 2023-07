Très actif sur ce mercato estival, Luis Campos, le conseiller football du PSG, vient d’enregistrer une nouvelle signature prometteuse au milieu.

Alors que la presse madrilène a annoncé ce mardi matin un accord entre le Paris Saint-Germain et Majorque pour le transfert du milieu offensif sud-coréen Kang-in Lee pour un montant de 22 millions d’euros, bonus compris, le club de la capitale vient d’enregistrer la signature d’un jeune joueur prometteur. Un grand espoir italien déjà comparé au milieu de terrain français de la Juventus, Paul Pogba.

Mercato PSG : Cher Ndour s'engage au Paris SG pour 5 ans

Comme attendu depuis quelques jours, Cher Ndour va défendre les couleurs du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Après avoir refusé de prolonger son contrat, qui expirait le 30 juin dernier, le milieu de terrain de 18 ans quitte donc librement les rangs du Benfica Lisbonne pour s’engager en faveur du club de la capitale française. En effet, d’après les informations du quotidien L’Équipe, l’international italien des moins de 20 ans a signé un contrat de cinq ans avec le PSG, soit jusqu’en juin 2028.

Le journal sportif précise que le jeune compatriote de Marco Verratti « va intégrer le groupe de Luis Enrique pour la pré-saison, avant qu'une décision soit prise sur la possibilité de l'envoyer en prêt ». Après Manuel Ugarte (22 ans) et Kang-in Lee (22 ans), la signature de Cher Ndour répond aux besoins de Luis Campos, qui souhaite « mener sur la post-formation d'éléments jugés à fort potentiel. Il pourrait d'ailleurs ne pas être la seule arrivée dans ce domaine cet été », rapporte le média francilien.

Comparé au champion du monde 2018, Paul Pogba, le natif de Brescia n’a pas caché sa fierté et promet de travailler pour atteindre le niveau de l’international français de 30 ans. « La comparaison avec Pogba ? Je la prends comme une fierté et une motivation pour m'améliorer. On parle de l'un des meilleurs milieux du monde, je vais tout faire pour essayer d'atteindre son niveau et peut-être un jour faire encore mieux », a confié Cher Ndour au micro de La Gazzetta dello Sport. Reste maintenant à savoir s’il parviendra à confirmer au PSG.