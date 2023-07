Alors que le Stade Rennais s'est considérablement activé en ce début de mercato estival, deux signatures vont être bouclées cette semaine.

Mercato Stade Rennais : Visite médicale et signature vendredi pour Enzo Le Fée

La semaine s'annonce palpitante pour le Stade Rennais et ses supporters. Annoncé depuis plusieurs semaines au SRFC, Enzo Le Fée va bien s'engager avec les Rouge et Noir, d'après les dernières informations du journaliste du Parisien, Benjamin Quarez. Ce dernier a en effet affirmé que le milieu offensif lorientais était attendu ce vendredi dans la capitale bretonne pour passer sa visite médicale, et signer son contrat dans la foulée.

Pour rappel, le joueur et les dirigeants bretons s'étaient rapidement mis d'accord pour une arrivée cet été, et les discussions entre le Stade Rennais et le FC Lorient ont rapidement débouché sur un accord total. Le montant du transfert sera supérieur à 20 millions d'euros, et Enzo Le Fée va s'engager pour les cinq prochaines saisons.

Tout sera finalisé mercredi pour Gauthier Gallon

Comme évoqué dans nos colonnes dimanche, Gauthier Gallon va quitter l'ESTAC pour s'engager trois ans au Stade Rennais. En échange, les dirigeants rennais ont accepté de prêté Dogan Alemdar au club de l'Aube pour la totalité de la saison sans option d'achat.

Le gardien de 30 ans a pris la route ce mardi matin en direction de Rennes, où il est attendu mercredi pour passer sa visite médicale et signer son contrat comme l'indique Le Parisien. Le mercato du Stade Rennais commence donc sur les chapeaux de roue, et il faudra ensuite se pencher sur des secteurs de jeu prioritaires, comme la défense centrale par exemple.