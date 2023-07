Désireux de renforcer le secteur offensif de l’OM durant ce mercato, le président Pablo Longoria s’est lancé sur les traces d’un attaquant de Newcastle.

Mercato OM : Pablo Longoria fonce sur Allan Saint-Maximin

L'Olympique de Marseille a entamé son recrutement estival de manière prometteuse. Après l’arrivée de Marcelino au poste d’entraîneur, le club phocéen a rapidement réalisé sa première signature estivale en la personne de Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain a rejoint l’OM en provenance de l'Atlético Madrid pour un montant de 8 millions d'euros. Mais les affaires ne s'arrêtent pas là, car d'autres renforts sont attendus à Marseille.

Proche de finaliser l'arrivée du jeune prodige portugais Iuri Moreira en provenance de Benfica, l'OM pourrait également réaliser un coup de maître du côté de la Premier League en ce début de mercato. En effet, selon les informations du journaliste britannique Graeme Bailey, la direction marseillaise porte un vif intérêt à Allan Saint-Maximin. L'attaquant français de 26 ans sort d'une saison difficile à Newcastle, avec seulement 1 but et 5 passes décisives en 25 matchs de championnat.

Ayant perdu sa place de titulaire indiscutable chez les Magpies, Allan Saint-Maximin pourrait profiter du mercato pour chercher du temps de jeu ailleurs. L'OM se serait donc positionné pour l'attirer dans ses filets. Son profil polyvalent, capable d'évoluer sur les ailes ou en pointe de l'attaque, correspondrait parfaitement aux attentes de Marcelino, qui recherche des joueurs capables d'exploiter les espaces.

Une forte concurrence pour Allan Saint-Maximin

Après quatre saisons passées à Newcastle depuis son départ de l'OGC Nice, Allan Saint-Maximin pourrait faire son retour en Ligue 1. Ce serait un retour aux sources pour le talentueux attaquant, qui avait connu ses premiers succès et s'était révélé au plus haut niveau en France avec les Aiglons. Le président de l'OM, Pablo Longoria, espère ainsi convaincre le joueur de relever ce nouveau défi et de contribuer à la renaissance du club phocéen sur la scène nationale et européenne la saison prochaine.

Sauf que l’Olympique de Marseille devra faire face à une rude concurrence sur cette piste offensive. Outre l'intérêt des clubs de Premier League tels qu'Everton et Crystal Palace, l'AC Milan serait également sur les traces du joueur français. Cette concurrence rendra la tâche plus ardue pour l'OM, qui devra convaincre le joueur de faire le choix de revenir en Ligue 1. De plus, l'Arabie saoudite se profile également comme un sérieux concurrent, avec une offre financièrement attrayante pour Allan Saint-Maximin.

L'aspect financier pourrait donc jouer un rôle déterminant dans la décision de l'ancien buteur de l'OGC Nice quant à son prochain club. Cette forte concurrence risque aussi de faire grimper sa valeur marchande estimée à 32 millions d’euros, selon Transfermarkt. À ce prix-là, la direction de l'OM devrait se tourner vers des cibles plus accessibles pour renforcer son attaque.