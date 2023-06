En quête de plusieurs jeunes talents sur ce mercato estival, le Clermont Foot est à fond sur une pépite de l'OL qui évolue au milieu de terrain.

Mercato : Clermont avance pour Habib Keïta à l'OL

Deux semaines après avoir signé Bilal Boutobba, le Clermont Foot continue de vouloir s'attacher les services de jeunes talents sur ce mercato estival. Déjà sur le dossier en janvier dernier, le club auvergant s'est remis à la conquête du jeune Habib Keïta, d'après L'Équipe, milieu de terrain de 21 ans qui évolue actuellement à l'OL.

Le quotidien sportif indique que le joueur est en négociation avec Clermont, et qu'il est déterminé a rejoindre l'Auvergne dans les prochaines semaines. Cette saison, le milieu malien était prêté à Courtrai, où il a disputé seulement 18 rencontres de championnat pour un but inscrit et une passe décisive délivrée.

Mohamed Sylla a lui aussi signé à Clermont

Libéré de son contrat avec le Stade Rennais, Mohamed Sylla sera un joueur clermontois la saison prochaine. Ce jeune défenseur central de 19 ans arrive sous la forme de stagiaire pro, et disputera l'intégralité de la saison avec le CF63. Avec le SRFC, il n'a disputé qu'un seul match avec la réserve.

Son arrivée a été annoncée dimanche par le club auvergnat via ses réseaux sociaux. "Mohamed Sylla s'engage avec le Clermont Foot en tant que stagiaire pro. En provenance du Stade Rennais FC, ce défenseur central de 19 ans portera les couleurs du club durant une saison." C'est donc un début de mercato estival agité pour Clermont, qui devrait poursuivre sur sa lancée dans les semaines à venir.