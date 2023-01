ASSE Mercato : Une nouvelle piste en attaque émerge à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 28 janvier 2023 à 09:28

À quelques jours de la fermeture du mercato d’hiver, l’ ASSE aurait des vues sur un joueur décisif en Ligue 2 et formé à l’Olympique de Marseille.

L’ASSE n’a plus que trois jours pour boucler son marché hivernal. Le club doit recruter encore deux joueurs au moins. L’entraineur de l’AS Saint-Etienne a même dévoilé une piste prioritaire de cette fin de mercato, en conférence de presse. Il vise un ailier droit, en plus de Kader Bamba, arrivé du FC Nantes un peu en méforme. Il n’a joué que 77 minutes en Ligue 1 avec les Canaris cette saison, avant de rejoindre les Verts. « Dans le couloir droit, quelqu'un qui peut amener quelque chose de différent pourrait nous intéresser », a-t-il indiqué, jeudi, avant d'affronter le FC Sochaux, ce samedi (15h).

ASSE Mercato : Saint-Etienne vise Bilal Boutobba à Niort

Et la priorité de l’ ASSE en ce moment serait le prolifique Bilal Boutobba (24 ans) des Chamois Niortais, selon les informations de ASSE-Forever. « L’ailier droit de Niort Bilal Boutobba est sur les tablettes de l’AS Saint-Etienne sur cette fin de mercato », d'après le compte Twitter. Une rumeur confirmée par l’Insider Gaël B42. « Oui, c’est la priorité sur cette fin de mercato. »

Bilal Boutobba a été formé à l’Olympique de Marseille (2007-2014), mais n’a pas réussi à s’y imposer. Il a disputé seulement 3 matchs en pro avec l' OM avant de s'exiler en Espagne. Après deux saisons en deuxième division avec la réserve du FC Séville (2016-2018), l'ailier droit est revenu en Ligue 1, au Montpellier HSC (2018-2020). Depuis aout 2020, il est sous contrat à Niort jusqu’au 30 juin 2023. Cette saison, Bilal Boutobba a inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives en 18 matchs disputés en Ligue 2. C’est donc un joueur décisif que Laurent Batlles tente d’attirer à l’ ASSE, en cette de marché du mois de janvier.