Grand agitateur depuis l'ouverture du mercato, le Stade Rennais scrute désormais en Angleterre, où un milieu belge intéresse le SRFC et l'OGC Nice.

Mercato Stade Rennais : Leander Dendoncker intéresse le SRFC

Qui peut stopper le Stade Rennais dans ce mercato estival ? Très actif pour s'arracher les meilleurs pépites de Ligue 1, le SRFC a attiré dans ses mailles Ludovic Blas et Gauthier Gallon. Malgré tout, le SRFC ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Alors que le départ Lovro Majer semble inévitable, un numéro 6 pourrait venir renforcer le secteur défensif pour amener un peu plus de concurence à Baptiste Santamaria. La direction rennaise a coché le nom de Leander Dendoncker, milieu de terrain évoluant en Angleterre pour endosser ce rôle.

L'international belge qui a participé à la dernière Coupe du Monde n'entre plus dans les plans d'Unai Emery depuis sa prise de position à Aston Villa. Une offre entre 12 et 15 millions d'euros pourrait même convaincre les Villans de s'en séparer cet été. Cantonné à un rôle de remplaçant depuis le départ de Steven Gerrard, le milieu belge souhaite quitter le club de Premier League au plus vite. Et les offres ne manquent pas, puisque plusieurs écuries européenne s'intéressent à lui, notamment en France.

Le Stade Rennais et l'OGC Nice en concurrence

Ce n'est pas la première fois que l'ancien joueur d'Anderlecht attise la convoitise dans le championnat français. Déjà pisté par l'OM en 2018, il rejoint finalement l'Angleterre en s'engageant avec Wolverhampton pour 15 millions d'euros. Selon Foot Mercato, le joueur dispose de plusieurs touches en France puisqu'il figure sur les tablettes de l'OGC Nice, et même de l'OL qui s'est finalement rétracté en trouvant son numéro 6.

Si le club de Florian Maurice ne part pas forcément favori, il peut néanmoins s'appuyer sur ses internationaux belges, Jérémy Doku et Arthur Theate, qui pourraient tenter de convaincre le joueur de rallier les Rouge et Noir. Reste à savoir si cela sera suffisant pour envisager un transfert ? Réponse dans les prochaines semaines.