Gravement blessé au genou en mars dernier alors qu'il venait d'arriver à l'ASSE, Gaëtan Charbonnier était présent à la reprise, et a donné de ses nouvelles.

ASSE : Gaëtan Charbonnier était à l'entraînement collectif jeudi

On pourrait presque le considérer comme une nouvelle recrue en ce début d'été. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur en février dernier, Gaëtan Charbonnier n'a disputé que 6 rencontres avec l'ASSE depuis son arrivée l'hiver dernier. Une blessure extrêmement frustrante, d'autant plus que l'ancien attaquant de l'AJ Auxerre avait déjà été décisif à 4 reprises avec les Verts (3 buts et 1 passe décisive).

Éloigné des terrains pour le reste de la saison, Gaëtan Charbonnier a regardé ses partenaires réaliser une très bonne deuxième partie de saison, en assurant le maintien du club en Ligue 2. Jeudi, soit six jours après la reprise des joueurs stéphanois, l'attaquant de 34 ans a retrouvé les terrains d'entraînement en participant à l'intégralité de la séance collective. De bon augure pour le début de saison.

Gaëtan Charbonnier optimiste après son retour sur les terrains

Son retour était attendu par les supporters de l'AS Saint-Etienne. Après cinq mois de blessure, Gaëtan Charbonnier a retapé dans le ballon jeudi à l'Étrat. Et ce vendredi, il a donné de ses nouvelles au micro de l'ASSE. "Je me sens très bien. Ça fait plaisir de reprendre avec le groupe. Ça fait du bien de retrouver les copains et de retoucher le ballon, même en individuel. Ça fait du bien, les sensations sont bonnes. Il faut reprendre au fur et à mesure ses marques. Petit à petit, on va rajouter tous les contacts et d'ici à 15 jours 3 semaines ça devrait être tout bon."

Des déclarations positives qui laissent à penser que Gaëtan Charbonnier sera opérationnel pour la première rencontre de Ligue 2 le 5 août prochain à Geoffroy-Guichard face à Grenoble.