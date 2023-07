En quête de renforts au poste de latéral droit, l'OM est passé à l’offensive pour s’offrir les services d’un défenseur de l’Atlético Madrid.

OM Mercato : Pablo Longoria passe à l'offensive pour Renan Lodi

L'Olympique de Marseille poursuit ses efforts dans le cadre de son recrutement estival. Après avoir réalisé un premier gros coup en recrutant Geoffrey Kondogbia, l'OM se concentre désormais sur le renforcement de l'attaque et de son secteur défensif. Il faut dire que les départs successifs de Nuno Tavares, Issa Kaboré puis Sead Kolasinac ont créé des besoins importants sur les côtés. La direction marseillaise se retrouve dans l’obligation de recruter de nouveaux latéraux.

D’ailleurs, parmi les pistes explorées en interne, l'OM a récemment déjà son dévolu sur Renan Lodi. Le joueur de 25 ans est de retour à l’Atlético Madrid près un prêt encourageant à Nottingham Forest, où il a disputé 27 matchs de Premier League. Ses performances n’ont pas échappé à la vigilance des dirigeants marseillais qui s’active en coulisse pour renforcer leur couloir gauche. C’est dans cette perspective que la direction de l’OM est passé à l’action pour tenter de le recruter.

L'Atlético Madrid n'a pas apprécié la proposition de l'OM

En effet, selon les informations de Relevo, le club phocéen a formulé une offre de prêt pour s’offrir les services de Renan Lodi. Cependant, les dirigeants de l’Atlético Madrid ont rapidement rejeté cette proposition, restant fermes sur leur position. La source ajoute que les Colchoneros n’ont pas du tout apprécié l'offre présentée par l'OM pour leur joueur polyvalent. Le club espagnol privilégie un transfert sec pour son latéral gauche brésilien pour un montant compris entre 18 et 20 millions d'euros. À ce prix-là, l’OM devrait se tourner vers d’autres cibles plus accessibles.

Cette tentative infructueuse de recruter Renan Lodi montre bien que les négociations pour renforcer les côtés droit et gauche de l’OM sont loin d'être simples. La concurrence sur le marché des transferts et les exigences financières des clubs rendent la tâche complexe pour l'Olympique de Marseille qui devra faire preuve de persuasion et de générosité en vue de parvenu à ses fins. Néanmoins, le président de l’OM, Pablo Longoria, ne baisse pas les bras et continue d'explorer différentes pistes pour trouver les joueurs qui correspondent aux besoins de son nouvel entraîneur Marcelino. Les recherches et les négociations pour attirer de nouveaux renforts se poursuivent en toute discrétion.