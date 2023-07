Alors que l’OM pourrait perdre Alexis Sanchez, Pablo Longoria envisagerait l’option d’un grand attaquant de Ligue 1 pour renforcer l’équipe de Marcelino.

Mercato OM : Wissam Ben Yedder pour oublier Alexis Sanchez ?

En fin de contrat depuis le 30 juin passé, Alexis Sanchez n’est plus officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille. Pour autant, les dirigeants du club phocéen continuent de discuter avec son entourage afin de parvenir à un accord pour la signature d’un nouveau contrat. Mais à côté, Pablo Longoria et Javier Ribalta, qui ne veulent pas être pris de court dans les semaines à venir avec les barrages de Ligue des Champions, travailleraient sur d’autres pistes au poste de numéro 9.

Dans cette optique, l’OM aurait sorti des tiroirs le dossier Wissam Ben Yedder, selon les informations du média La Marseillaise. À un an de la fin de son contrat en faveur de l’AS Monaco, l’international français ne compte pas rester sur le Rocher la saison prochaine, l’ASM n’étant qualifié pour aucune coupe européenne.

Des contacts seraient même déjà en cours entre les dirigeants marseillais et l’entourage de l’attaquant de 32 ans. Évalué à 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Wissam Ben Yedder pourrait ainsi débarquer en Principauté dans les jours ou semaines à venir. Le directeur du football de l’OM ayant confirmé des discussions avec des joueurs de haut niveau.

L’OM discute déjà avec des joueurs de haut niveau

Interrogé sur la chaîne Youtube Les Réservistes, Javier Ribalta a annoncé qu’en cas de départ d’Alexis Sanchez, l’Olympique de Marseille pourrait bien accueillir une nouvelle star cet été. « On cherche toujours à améliorer l’effectif. L’effectif est bon maintenant, mais pour l’améliorer, il faut recruter des grands, grands joueurs. Mais, aujourd’hui, le mercato a changé.

Il y a l’Arabie saoudite, l’Angleterre... Ils ont beaucoup d’argent. Ce n’est pas aussi facile que dans le passé. C’est plus difficile, mais on doit être très attentif aux opportunités sur le marché. Je pense qu’on peut trouver des grands joueurs. On est en discussions avec des joueurs qui, je pense, ont un haut niveau », a déclaré Ribalta.