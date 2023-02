OM : Javier Ribalta annonce l'objectif de fin de saison

Publié par Dylan le 19 février 2023 à 12:50

Pour la première fois depuis son arrivée, le directeur du football de l'OM Javier Ribalta s'est exprimé sur l'objectif du club en fin de saison.

L'Olympique de Marseille remet sa deuxième place en jeu. Pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1, le club phocéen se déplace sur la pelouse du Toulouse FC, onzième du championnat avec 32 points. Le promu réalise une saison remarquable et reste sur une série de 8 victoires sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. La rencontre promet d'être difficile pour la bande à Igor Tudor, qui pourra compter sur le retour d'Eric Bailly.

De leur côté, les Phocéens ont certes été vexés à domicile contre Nice (défaite 1-3) il y a deux semaines. Mais à l'extérieur, ils sont redoutables et l'ont emporté à 5 reprises sur leurs 6 derniers déplacements. Une série qui leur permet d'avoir le statut de meilleure équipe hors de ses bases cette saison en Ligue 1, devant le PSG (26 points contre 25). En marge du choc face à Toulouse, l'OM a pu compter sur le soutien de son directeur du football Javier Ribalta.

Javier Ribalta : « L'objectif de l'OM est de gagner un trophée en fin de saison »

Pour la première fois depuis sa nomination en juin dernier, l'homme de l'ombre souvent aux côtés de Pablo Longoria (ndlr : le président de l'OM) a pris la parole. Questionné sur de nombreux sujets par Téléfoot, il a notamment évoqué l'objectif de fin de saison de l'Olympique de Marseille. Et ses propos devraient ravir les supporters : « On comprend l’histoire de l’OM, à quel point ce club est grand et exigeant. On essaye d’appliquer ce qu’on a appris notamment en Italie, avec une exigence particulière. L’objectif du club cette saison est d’obtenir un trophée » a évoqué celui qui a été par le passé responsable du recrutement à la Juventus Turin (2012-2017).

Parmi les « leçons » apprises en Série A, on pourra noter des progrès dans la gestion du mercato estival et hivernal. Souvent critiqué ces dernières saisons sur son fameux « Grantatakan », avec les castings ratés de Kostas Mitroglou ou encore Dario Benedetto, l'OM a bluffé tout le monde dans cet exercice 2022-2023. Avec les arrivées de grands noms comme celui d'Alexis Sanchez et Eric Bailly, combinées à celles de joueurs confirmés comme Ruslan Malinovskyi, le club phocéen a enfin obtenu le respect.