L'attaquant Andy Delort quitte le FC Nantes pour le Qatar. Il a signé avec le club d'Umm Salal pour deux saisons.

Mercato FC Nantes : Le mirage Andy Delort

Six mois après son arrivée, Andy Delort quitte déja le FC Nantes, direction le nouvel eldorado du foot, le Qatar, et Umm Salal. Nantais et Qataris s'étaient accordés jeudi dernier autour d'un transfert d'environ 2,5 millions d'euros, annonçait Ouest-France en milieu de semaine. Le joueur a signé un contrat jusqu'en 2025.

Arrivé en janvier depuis Nice, sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire en cas de maintien du FCN, Andy Delort est passé presque inaperçu. En une demi-saison, il n'a pas inscrit un seul but en Ligue 1. Seul coup d'éclat, son doublé sur penalty contre le RC Lens (2-1) en quart de finale de la Coupe de France. Pendant son passage en première division, le joueur a porté les couleurs de Caen, Toulouse, Montpellier, Nice et enfin Nantes. Il a inscrit 85 buts et délivré 32 passes décisives en 259 matchs.

Deux pépites en approche à Nantes

Du côté des arrivées, l'été peine à se lancer pour le FC Nantes, avec seulement deux signatures actées depuis le début du mercato. L'arrivée d'Hugo Barbet, 21 ans, gardien en provenance de l'EA Guingamp, et Marcus Coco, qui a prolongé son bail avec les Canaris jusqu'en 2025. Mais les choses pourraient vite s'accélérer.

Ces derniers jours, deux nouvelles pistes ont été révélées : le jeune buteur irlandais Mipo Odubeko, 20 ans, libre de tout contrat, et Rassoul Ndiaye, 21 ans, que le FC Sochaux doit laisser partir pour renflouer ses caisses. Malgré la rude concurrence sur les deux dossiers, convoités par une bonne partie de l'hexagone, le FCN espère tirer son épingle du jeu afin d'étoffer son attaque à moindre coût.