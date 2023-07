Alors que des négociations sont en cours depuis plusieurs semaines, Franck Honorat va quitter le Stade Brestois pour l'Allemagne.

Mercato Stade Brestois : Franck Honorat s'engage avec le Borussia Mönchengladbach

Le Borussia Mönchengladbach n'aura pas lâché l'affaire. Déjà pisté par le club l'année dernière, les Allemands ont échoué à deux reprises. Désireux de s'attacher les services de Franck Honorat, une dernière tentative a été formulée aux dirigeants bretons qui se sont laissés convaincre par la formation allemande. Selon L'Équipe, une offre de 9 millions d'euros hors bonus a convaincu le SB29, une somme qui devrait arranger ses finances. Le Français va passer sa visite médicale ce mardi et s'engager pour cinq saisons avec les 10es de Bundesliga.

Franck Honorat avait refusé des offres

Le dossier aura était bien compliqué pour la formation entraînée par Éric Roy. Alors que Franck Honorat devait partir l'année dernière, il n'a jamais caché son mal-être après son transfert avorté, comme il avait au Télégramme. "Je devais partir en Allemagne. Il y avait eu des offres et à la fin, on avait refusé que je parte par peur des quatre équipes qui descendaient en L1. On était à la mi-août, je pense que le club n’avait pas les joueurs pour me remplacer. Ça m’avait fait mal à la tête, car je m’étais projeté, je m’étais des films de partir."[…]" Tout ne peut pas toujours être tout beau, tout rose, dans le football."

Un faux départ qui n'a pas eu de conséquences sous le maillot des Ty' Zefs puisqu'il sort d'une saison pleine avec 6 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées. De bonnes performances qui auront aidé le Stade Brestois à se maintenir en Ligue 1. L'attaquant passe une nouvelle étape dans sa carrière en découvrant l'étranger au grand dam du LOSC, désireux de voir l'ailier de 26 ans continuer dans la ligue des talents.