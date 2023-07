Après avoir acté les arrivées de Ludovic Blas et d'Enzo Le Fée ces derniers jours, le Stade Rennais a officialisé la signature d'un autre milieu.

Mercato Stade Rennais : José Capon signe son premier contrat professionnel

Le Stade Rennais enchaîne les signatures en ce début de mercato. Mercredi dernier, le SRFC a officialisé les signatures de Gauthier Gallon et de Ludovic Blas, qui ont tous les deux été présentés à la presse le lendemain. Vendredi, Florian Maurice a finalisé le dossier Enzo Le Fée qui a signé un contrat de cinq ans avec le SRFC en plus des prolongations de Jeanuël Belocian et de Lorenz Assignon actées dernièrement.

Et visiblement, Florian Maurice n'est pas rassasié, puisqu'une nouvelle signature a été annoncée ce lundi par le Stade Rennais. En effet, le jeune José Capon, milieu de terrain de 20 ans, a signé son premier contrat professionnel avec les Rouge et Noir, un bail valable jusqu'en 2024.

Dans des propos accordés au site officiel du Stade Rennais, José Capon a exprimé sa satisfaction après la signature de son contrat. "Je suis fier de ce premier contrat. J’ai beaucoup travaillé dernièrement pour en arriver là. Mes débuts se sont bien passés, je me suis très bien intégré dans le groupe pro 2. On m’a mis dans de bonnes conditions, la seconde partie de saison s’est bien passée. Malgré la relégation, on a bien travaillé, le groupe a bien progressé. Je vais essayer de gravir les échelons et essayer d’aller gratter quelque chose avec les pros."

Florian Maurice ne va pas s'arrêter là

Avec le PSG, le Stade Rennais est sans doute le club le plus actif de l'hexagone en ce début de mercato estival. Et la bonne nouvelle pour les supporters rennais est que le directeur sportif du SRFC ne va pas s'arrêter là. En effet, plusieurs postes doivent être renforcés pour permettre à Bruno Genesio d'avoir un effectif au complet.

On pense notamment au poste de latéral droit, orphelin d'Hamari Traoré depuis son départ libre à la Real Sociedad. Pour le moment, peu de noms ont filtré, hormis celui de Fabien Centonze. Mais le FC Nantes se montre trop gourmand et réclame entre 6 et 8 millions d'euros pour céder son joueur. Une somme que ne compte pas mettre le SRFC pour l'ancien joueur du FC Metz.