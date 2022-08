OGC Nice Mercato : Un attaquant sur le départ du Gym

Publié par Anthony le 30 août 2022 à 22:22





OGC Nice Mercato : Arrivé il y a un an au sein du Gym, un ailier droit s'apprête à quitter la Côte d'Azur pour rejoindre la Belgique.

OGC Nice Mercato : Calvin Stengs sur le départ au Gym

Il y a du mouvement dans l'effectif niçois dans cette fin de mercato. Alors que de nombreuses recrues sont attendues, des départs sont aussi à signaler. Amine Gouiri pourrait rejoindre le Stade Rennais, et du côte de Calvin Stengs, il s'apprête à quitter les Aiglons pour la saison à venir. Pourtant trois fois titulaires sous les ordres de Lucien Favre cette saison, il va rejoindre la Belgique selon Foot Mercato.

En effet, Calvin Stengs devrait être prêté dans les heures à venir au Royal Antwerp. Aucune option d'achat n'a été stipulée et il devrait donc retourner au Gym la saison prochaine. Sous contrat jusqu'en 2026, il a rejoint le Gym la saison dernière pour 15 millions d'euros mais n'a pas réussi à briller. Sous les ordres de Christophe Galtier, il a pris part à 26 matches toutes compétitions confondues inscrivant qu'un seul but au cours de la saison.

OGC Nice Mercato : Un échange possible avec le Stade Rennais pour Gouiri ?

L'OGC Nice s'attend à d'autres mouvements dans le secteur offensif. Alors que la nouvelle recrue Sofiane Diop a été présenté à la presse, Jean-Pierre Rivère a affirmé qu'un échange entre Gaëtan Laborde et Amine Gouiri est possible. " Cela fait partie des discussions, des éventualités, mais comme d'autres. Quand on aura avancé ou pas, on vous le dira bien évidemment. À l'heure où je vous parle, ça fait partie des possibilités ", a déclaré le président du club.

Amine Gouiri aurait déjà dévoilé son envie de départ à ses coéquipiers dans le vestiaire. Foot Mercato annonçait qu'un accord de 20 millions d'euros était trouvé entre les deux clubs au sujet de l'attaquant breton, tandis que du côté du Stade Rennais, les discussions se poursuivent avec Amine Gouiri. Reste à savoir comment va évoluer ce deal.