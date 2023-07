À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, Luis Campos, le conseiller football du PSG, prépare un double coup au Portugal.

Mercato PSG : Le Paris SG prépare une offre pour Gonçalo Ramos

Alors que les pistes Harry Kane (Tottenham) et Victor Osimhen (Naples) se compliquent, Luis Campos penserait à d’autres options pour renforcer le secteur offensif du Paris Saint-Germain lors de ce mercato. Selon la presse portugaise, le conseiller football du club de la capitale concentrerait désormais ses efforts sur le recrutement de Gonçalo Ramos.

En effet, le journal A Bola assure ce mardi que le Paris SG devrait faire une proposition pour l’attaquant de 22 ans et précise que le Benfica Lisbonne ne cédera pas pour moins de 80 millions d’euros. « Le PSG s’intéresse depuis longtemps à l’attaquant de Benfica et va présenter une offre. Roger Schmidt (entraîneur) ne veut pas le perdre et le club ne négociera pas un transfert à moins de 80 millions d’euros », indique le média portugais. En cas d’accord entre le PSG et le Benfica, Gonçalo Ramos ne devrait pas être le seul international portugais à débarquer dans la capitale cet été.

L’avenir de Joao Félix pourrait s’écrire à Paris

Prêté ces six derniers mois à Chelsea, Joao Félix est retourné à l'Atlético Madrid cet été. Mais pas pour s’y éterniser bien longtemps. En froid avec son entraîneur Diego Simeone et mis à l'écart à l'entraînement, le milieu offensif de 23 ans pourrait rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain sous peu. « Il y a également de grandes chances pour que l’avenir de Joao Félix s’écrive à Paris », assure le journal madrilène Marca.

Le média britannique Football Transfers confirme les arrivées des deux compatriotes de Cristiano Ronaldo à Paris, une fois que la situation de Kylian Mbappé sera éclaircie. « Gonçalo Ramos et Joao Felix devraient rejoindre le PSG durant ce mercato estival, une fois que le futur de Mbappé sera éclairci. Des sources au Portugal nous indiquent que leurs agents se préparent pour une venue en France et qu’il y a de la confiance pour que les deux attaquants travaillent avec le nouveau coach Luis Enrique la saison prochaine. »