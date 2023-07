À la recherche d’un avant-centre de renommée mondiale pour la saison prochaine, le PSG a fait une proposition à Tottenham pour Harry Kane.

Mercato PSG : Harry Kane ne ferme pas la porte au Paris SG

Fraîchement installé sur le banc du Paris Saint-Germain en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique réfléchit déjà à son onze de départ pour la saison prochaine. D’après les renseignements obtenus par le portail spécialisé PSG Community, le nouvel entraîneur des Rouge et Bleu aimerait confier le poste de numéro 9 à l’international anglais Harry Kane, qui n’est plus qu’à un an de la fin de son contrat à Tottenham. Pour combler son nouveau coach, le président du club de la capitale française aurait personnellement pris ce dossier en main. Nasser Al-Khelaïfi aurait ainsi rencontré dernièrement le frère et agent du capitaine des Spurs.

Les deux hommes se seraient entretenus sur les modalités d’un transfert et notamment sur le prochain contrat du buteur de 29 ans. Toujours selon la même source, le PSG proposerait à Harry Kane un bail de cinq ans, dont une saison en option, et un salaire de 16 millions d’euros annuels. Même s’il ne reste pas insensible à l’offre de Nasser Al-Khelaïfi, le natif de Londres serait plus enclin à signer pour un engagement plus court de trois ans. Alors que les discussions se poursuivent entre les deux parties, le Paris SG réfléchirait déjà à l’offre idéale pour faire craquer Tottenham dans ce dossier.

100M€ et Fabian Ruiz pour avoir Harry Kane ?

Exaspérés par le comportement de Daniel Levy dans ce dossier, les dirigeants du Bayern Munich seraient sur le point de jeter l’éponge dans la course à la signature de Harry Kane, laissant ainsi la voie libre au Paris Saint-Germain pour s’offrir les services de l'attaquant anglais. Mais comment convaincre l’intransigeant président de Tottenham dans cette affaire ?

Pour PSG Community, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pensent qu’un chèque de 100 millions d’euros pourrait suffire à faire craquer Daniel Levy. Surtout que le PSG serait également prêt à offrir en bonus le milieu de terrain espagnol Fabian Ruiz. Les choses pourraient donc s’accélérer dans ce dossier dans les prochains jours.