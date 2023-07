Peu actif depuis le début du mercato sur le plan des arrivées, le FC Lorient a acté le retour d'un milieu de terrain en prêt.

Mercato : Romain Faivre de retour au FC Lorient

Le FC Lorient voulait absolument récupérer Romain Faivre, qui avait été prêté six mois par l'Olympique Lyonnais de janvier à juin. Mais pour récupérer le milieu français, les Merlus devaient poser 15 millions d'euros sur la table, et cela posait problème au board lorientais, qui ne pouvait pas mettre autant d'argent sur un seul joueur.

D'après L'Équipe, le FCL a trouvé une solution. Romain Faivre va rejoindre Bournemouth, et le club anglais va le prêter dans la foulée au FCL. C'est une opération qui a été rendue possible grâce à Bill Foley, qui est actionnaire dans les deux clubs : majoritaire en Angleterre et minoritaire en France. Lors de son premier passage au FC Lorient, Romain Faivre a retrouvé le temps de jeu qu'il n'avait pas à l'OL. Le Français a joué 17 matchs toutes compétitions confondues avec les Merlus pour un total de 5 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Romain Faivre vient donc renforcer le club lorientais qui a seulement fait revenir Ayman Kari en prêt depuis le début du mercato estival.

Les Merlus préparent leur saison sereinement

Après un mois de juin animé par les tensions entre Régis Le Bris, l'entraîneur du FC Lorient, et le président Loïc Féry, et par le départ de l'un des meilleurs joueurs du club, Enzo Le Fée, les Merlus peuvent désormais enfin se concentrer sur la préparation de la saison qui arrive.

Avant de jouer son premier match de Ligue 1 face au PSG le week-end du 12 et 13 août, le FC Lorient va disputer 4 matchs de préparation. Samedi prochain, les Merlus joueront leur premier match de préparation face à Concarneau. Ils enchaîneront ensuite avec un pensionnaire de Ligue 2, Guingamp. Puis, le FCL jouera face au champion de Ligue 2, Le Havre, et terminera avec un match contre Bournemouth.