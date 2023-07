Après un mois de tension entre Loïc Féry, le président du FC Lorient, et Régis Le Bris, l'entraîneur, ce dernier s'est confié au journal L'Équipe​.

Mercato : Un mois de juin mouvementé au FC Lorient

Loïc Féry et Régis Le Bris ont vu leur relation atteindre un point de quasi non-retour, alors que l'entraîneur du FC Lorient voyait des « dysfonctionnements » au sein du club breton. Ces tensions entre les deux hommes avaient entraîné la publication d'un communiqué agressif du FCL qui accusait l'OGC Nice d'être « responsable » de la situation tendue, puisque l'OGC Nice était à la recherche d'un nouvel entraîneur. Autre symbole de cette tension, l'absence de Régis Le Bris pour la reprise de l'entraînement des Merlus.

L'entraîneur de 47 ans s'est expliqué et a justifié son absence lors de la reprise en affirmant qu'il voulait laissé les deux premiers jours au staff médical et qu'il avait mis le club au courant de son absence et que « ce n'était pas un coup de pression ». Régis Le Bris a aussi expliqué pourquoi cette situation a duré. Il était en vacances pendant la première quinzaine de juin, et le président vit à Londres. Le Bris a donc fait un passage à Londres afin de rencontrer son président, et il devait ensuite repartir pour « traiter des choses personnelles ».

Une situation clarifiée à Lorient

Aujourd'hui, les relations entre le club et Régis Le Bris sont au beau fixe. Ce dernier possède désormais le pouvoir sur tout le sportif au club, que ce soit les professionnels, le centre de formation ou encore le recrutement. Régis le Bris est donc parti pour rester chez les Merlus, chez qui il a un contrat s'étendant jusqu'en 2027. Désormais, le Français et le club breton peuvent se concentrer pleinement sur le recrutement et la préparation pour la saison prochaine qui débute dans environ un mois.

Et cette préparation va être intense pour les Merlus, qui disputeront en quatre matchs avant de lancer leur saison face au PSG. Le FC Lorient affrontera d'abord Concarneau le 15 juillet, puis Guingamp le 22 juillet, Le Havre le 29 juillet, et ils termineront par un match contre Bournemouth le 5 août.