Après avoir officialisé plusieurs arrivées la semaine dernière, le PSG continue sur sa lancée et annonce ce mercredi la venue d'un nouveau prodige.

Mercato PSG : Cher Ndour s'engage à Paris jusqu'en 2028

Le PSG poursuit sa marche en avant en ce début d'été. Si les premiers jours du mercato estival n'ont pas été les plus emballants, Luis Campos et son équipe se sont parfaitement repris, et les signatures s'enchaînent ces derniers jours dans la capitale française. Après Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Marco Asensio et Kang-in Lee, le Paris Saint-Germain a fait une nouvelle annonce ce mercredi pour officialiser l'arrivée de Cher Ndour, libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec le Benfica Lisbonne.

"Le Paris Saint-Germain a le plaisir d’annoncer la signature de Cher Ndour. Le milieu de terrain de 18 ans a paraphé un contrat de cinq ans avec le Club. Il portera le numéro 27." Le milieu italien est désormais lié au PSG jusqu'en juin 2028. Il devrait intégrer le groupe parisien très prochainement, et participera à la tournée du Paris Saint-Germain au Japon à partir du 22 juillet prochain avec les nombreuses recrues du club de la capitale.

Luis Campos répond présent pour le moment

Il était attendu au tournant cet été après les échecs constatés l'hiver dernier. Pour l'instant, Luis Campos répond parfaitement aux attentes des supporters parisiens, avec un début de mercato estival plus que satisfaisant. Et la bonne nouvelle, c'est que le dirigeant portugais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Plusieurs recrues supplémentaires sont attendues à Paris dans les prochaines semaines, avec notamment un ou deux attaquants de renommée mondiale. Randal Kolo Muani, Harry Kane ou encore Dusan Vlahovic font partie des candidats pistés par la direction parisienne à l'heure actuelle. Le reste de l'été s'annonce donc très chaud au Paris Saint-Germain.