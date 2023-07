L’ OL, par la voix de Santiago Cucci, a réagi à la décision de la DNCG concernant l’encadrement de sa masse salariale et des transferts (achats de joueurs).

Mercato OL : La DNCG impose des restrictions aux Lyonnais

« Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations ». C’est la décision rendue à l’encontre de l’ OL, par la Commission de contrôle des clubs professionnels, lors de sa réunion du 4 juillet dernier. Épinglé par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la LFP, l’Olympique Lyonnais doit revoir ses plans pour se renforcer à moindre coût cet été. Comme l’a indiqué L’Équipe, la direction du club rhodanien réfléchirait à changer de stratégie pour le mercato estival.

Lyon a pourtant recruté deux joueurs : Skelly Alvero (FC Sochaux-Montbéliard) et Clinton Mata et (FC Bruges). Leurs signatures ont été officialisées après la décision du gendarme financier de la LFP, soit respectivement le 5 et le 6 juillet. Le transfert du premier s’élève à 4 M€, plus un maximum de 1 M€ de bonus. Quant au deuxième, il a coûté 5 M€ hors bonus.

L'OL s'active pour faire lever la sanction qui plombe son Mercato

L'OL tente maintenant de lever les restrictions imposées par la DNCG. Pour ce faire, le club a décidé d'interjeter appel de la décision de la Ligue professionnelle, qui l’empêche d’engager de nouveaux joueurs. « On va apporter plus de précisions à notre première copie », a fait savoir Santiago Cucci, le nouveau président exécutif du club de John Textor. « Dans une première analyse, ils (les contrôleurs, ndlr) ont estimé qu’on devrait revoir notre copie. C’est pour ça qu’on va faire appel, pour montrer le sérieux du premier projet, et surtout apporter plus d’éléments qui ont été demandés dans l’analyse de la DNCG. On va arriver avec un dossier sérieux, bien constitué et compréhensible. On n’a rien à cacher », a rassuré le nouveau dirigeant, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Pour finir, le dirigeant s'est montré confiant pour sur le dossier lyonnais. « Nous, on avait de très bons arguments. L’OL Reign (la vente de la section féminine), des ventes de joueurs à venir […] Il y en a qui sont actées. On a forcément des revenus. Donc on va acheter, on veut construire une équipe compétitive », a déclaré Santiago Cucci.