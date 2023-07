L'OL vient d'officialiser le transfert d'un défenseur. L'international angolais de 30 ans arrive du Club Bruges contre 5 millions d'euros.

Mercato OL : Clinton Mata s'engage pour 3 ans à Lyon

C'est désormais officiel. Clinton Mata est un nouveau joueur de l'OL. Le latéral droit arrive du championnat belge, et plus précisément du Club Bruges où il évoluait depuis 2018. Brugeois et Lyonnais se sont accordés autour d'une indemnité de transfert sèche de 5 millions d'euros, pour un joueur à qui il restait trois ans de contrat en Belgique. Un intéressement de 10% pourrait s'ajouter sur une éventuelle plus-value future. L'international angolais a signé jusqu'en 2026 dans le Rhône.

Clinton Mata a tenu à réagir à son transfert à l'OL. "C’est un grand honneur pour moi de faire partie de la famille OL. J’ai été formé en tant que milieu de terrain puis j’ai été repositionné par la suite. Je peux jouer aussi bien latéral que piston droit. Je suis avant tout un défenseur mais si je peux m’infiltrer dans la surface adverse je le fais avec plaisir."

Lyon tient enfin un latéral d'expérience

L'OL travaille décidément mieux depuis son passage sous pavillon américain. Habitué aux offres de dernières minutes au bord de la panique, à l'instar de Shaqiri ou Boateng en 2021, Lyon montre enfin le visage d'un club qui anticipe. Après l'officialisation de Skelly Alvero et bientôt celle de Renato Tapia, venus renforcer le milieu de terrain à la demande de Laurent Blanc, c'est un autre poste prioritaire comblé avec l'arrivée du latéral droit.

L'OL recherchait ce joueur d'expérience pour épauler le très prometteur Saël Kumbedi, encore un peu jeune pour se voir confier les clés du camion. Avec Clinton Mata, les Gones recrutent un défenseur qui compte une vingtaine de matchs en Ligue des Champions. Le profil parfait pour combler le départ de Malo Gusto à Chelsea. International angolais, il n'a plus mis les pieds en sélection depuis plusieurs années à la suite d'un différend avec la Fédération. Il a tout de même joué 8 matchs avec l'Angola entre 2014 et 2016.