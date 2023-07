Indésirable à l’OL depuis son arrivée au club, un milieu de terrain pourrait définitivement quitter Lyon. Son départ se précise.

Mercato OL : L'Olympique Lyonnais se vide

Plusieurs joueurs ont quitté l’OL en un mois de mercato. Housem Aouar (AS Rome), Jérôme Boateng, Moussa Dembélé, Julian Pollersbeck (FC Magdeburg), Kayne Bonnevie (Quevilly) et Yahya Soumaré (US Orléans) sont partis librement. Quant à Malo Gusto, Thiago Mendes, Cenk Özkacar et Habib Keita, ils ont respectivement été transférés à Chelsea, à Al-Rayyan (Qatar), au FC Valence et à Clermont Foot. Romain Faivre va également signer à Bournemouth, puis sera prêté au FC Lorient.

D’autres départs sont dans les tuyaux à l’Olympique Lyonnais. Très convoité cet été, Castello Lukeba pourrait faire l’objet d’un transfert avant la fermeture du mercato. Ces derniers jours, il est annoncé proche du RB Leipzig en Bundesliga. Rayan Cherki est lui aussi sur le marché. Le Real Madrid et Chelsea se livrent une bataille pour le recruter. Pour l’instant, l’OL résiste aux tentatives des deux clubs qui se tiennent prêts à sortir le chéquier.

Santos prêt à négocier le retour de Camilo

Prêté au RWD Molenbeek en Belgique entre janvier et juin 2023, Camilo (24 ans) est de retour à Lyon. Il est dans le groupe depuis la reprise des entraînements, le 6 juillet dernier. Toutefois, il devrait faire ses valises pour repartir définitivement cette fois. En effet, le milieu de terrain brésilien ne rentre pas dans les plans de Laurent Blanc, et il est sur la liste des joueurs dont le coach souhaite se débarrasser. Ses représentants et le club lui cherchent un point de chute. Et ses services ont été proposés au FC Santos, qui serait intéressé.

Le club basé à São Paulo souhaiterait rapatrier Camilo, en rachetant sa dernière année de contrat à l'OL. Toutefois, Santos espère un prix acceptable de l’OL. La cote du Brésilien est évaluée à un millions d'euros, alors que Lyon l’avait acheté 2 millions à Ponte Preta (Brésil) en janvier 2020. Camilo n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe des Gones. Il n'a pas joué un seul match en Ligue 1 avec l'équipe professionnelle. Un an après son arrivée à Lyon, il avait été prêté à Cuiaba EC entre mars 2021 et fin décembre 2022. Le club brésilien disposait d'une option d’achat pour le garder, mais ne l'avait pas activé.