Après avoir bouclé les arrivées de Clinton Mata et Skelly Alvero, l'OL insiste pour Renato Tapia, et discute toujours avec le joueur.

Mercato OL : Discussions toujours en cours pour Renato Tapia

Malgré les sanctions prononcées par la DNCG, l'OL ne compte pas mettre son mercato estival en péril. Attendu de pied ferme par les supporters après deux saisons plus que décevantes, l'Olympique Lyonnais se doit de revenir au premier plan dans les mois à venir. Pour cela, un renforcement de l'effectif est primordial, et Matthieu Louis-Jean, fraîchement arrivé en provenance de l'OM en tant que responsable de la cellule de recrutement, est déjà pleinement investi dans sa nouvelle mission.

En l'espace d'une semaine, l'OL a bouclé les arrivées de Skelly Alvero et de Clinton Mata, et recherche toujours un milieu de terrain défensif que Laurent Blanc demande depuis l'hiver dernier. Ces derniers jours, la cellule de recrutement lyonnaise a activé la piste menant à Renato Tapia, mais le dossier semblait inaccessible suite aux restrictions de la DNCG. Finalement, Le Progrès annonce ce jeudi que la direction n'a pas encore abdiqué pour le milieu défensif du Celta Vigo. D'après le journal, les discussions avec Renato Tapia seraient toujours en cours, et il est encore possible de le voir arriver à Lyon cet été.

L'OL reste dans l'oeil du cyclone

Pas satisfait du verdict rendu par la DNCG mardi dernier, l'OL a décidé de faire appel et attend désormais une réponse de la commission. Le club détenu par John Textor doit toujours trouver pas moins de 50 millions d'euros pour répondre aux exigences du gendarme financier du football français, et cela devait dans un premier temps se faire avec la vente de Castello Lukeba à Leipzig.

Mais contre toute atttente, les dirigeants lyonnais auraient finalement pris la décision de conserver les meilleurs éléments afin d'atteindre les objectifs sportifs et de renflouer les caisses en fin de saison prochaine. Un pari extrêmement risqué qui ne devrait pas vraiment être du goût de la DNCG.