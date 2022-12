PSG Mercato : Le transfert de Christopher Nkunku réglé à 100% !

Publié par JEAN-LUC D le 17 décembre 2022 à 22:02

Annoncé sur le retour au PSG à l’issue de la saison, Christopher Nkunku devrait effectivement quitter le RB Leipzig. Mais pas pour revenir dans la capitale.

Questionné en mai dernier pendant le rassemblement de l’équipe de France, Christopher Nkunku avait notamment ouvert la porte à un retour au Paris Saint-Germain, son club formateur, avant de prendre la direction du RB Leipzig en juillet 2019 contre un chèque de 13 millions d'euros. « Le PSG, c'est ma maison, mon club de coeur. Je suis formé là-bas. Je ne ferme aucune porte. Tout est possible dans le football », avait confié l’attaquant de 25 ans. Mais aux dernières nouvelles, les retrouvailles entre Nkunku et les Rouge et Bleu ne devraient pas intervenir l’été prochain.

Mercato PSG : Christopher Nkunku jouera à Chelsea la saison prochaine

Comme annoncé depuis quelques semaines déjà, le journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé ce samedi que l’international français Christopher Nkunku rejoindra « à 100% » les rangs de Chelsea lors du prochain mercato estival. Le spécialiste mercato de Sky Sports Italia assure que tout serait bel et bien signé entre le compatriote de Kylian Mbappé, le club anglais et la direction du RB Leipzig pour un transfert du natif de Lagny-sur-Marne dès le 1er juillet prochain.

« Accord avec Christopher Nkunku, signé et scellé – nous y voilà maintenant confirmés. Tous les documents et contrats sont également signés, c'est 100% fermé. L'attaquant français peut être considéré comme un nouveau joueur de Chelsea, à partir de juillet 2023. Tout est signé/scellé avec le RB Leipzig et le côté joueur », a expliqué Fabrizio Romano.

Le PSG va donc devoir patienter avant de voir revenir son ancien Titi. Auteur de 17 buts et 4 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues, le coéquipier de Timo Werner va donc terminer la saison en Bundesliga avant de rallier la Premier et le pensionnaire de Stamford Bridge. Pour rappel, Christopher Nkunku a manqué la Coupe du Monde 2022 avec les Bleus en raison d’une blessure de toute minute.