Si le PSG a déjà officialisé six renforts cet été, Luis Campos s’active aussi sur le terrain des ventes et le Portugais vient de frapper fort dans ce sens.

Mercato PSG : C’est fait, El Chadaille Bitshiabu quitte le Paris SG

Très actif sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain cherche à placer les joueurs qui ne sont pas dans les plans de Luis Enrique pour la saison prochaine. Luis Campos vient ainsi de réaliser une belle opération. Comme annoncé ces dernières heures, El Chadaille Bitshiabu serait en passe de quitter les rangs du PSG pour s’engager en faveur du RB Leipzig, un transfert qui n’était pas forcément prévu. Mais le jeune défenseur central a compris qu’avec les arrivées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez, il n’avait que très peu de chance d’avoir du temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique. Pour autant, le club de la capitale réalise une excellente affaire dans ce dossier.

El Chadaille Bitshiabu à Leipzig pour 20M€

Alors que son club formateur lui proposait une prolongation de son contrat, qui expire dans un an, El Chadaille Bitshiabu a pris la résolution de changer d’air pour avoir la possibilité de poursuivre sa progression au haut niveau la saison prochaine. Face à l’intransigeance du joueur de 18 ans, le PSG s’est résolu à le laisser partir dès cet été. Annoncées comme très bien avancées mercredi soir, les négociations entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de Leipzig auraient abouti ce jeudi à un accord pour le transfert de Bitshiabu, à en croire les toutes dernières informations du journal L’Équipe.

Le média sportif explique notamment que le PSG et le club allemand ont conclu l’opération à hauteur de 15 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus, soit un deal à 20 millions d’euros. Luis Campos réalise donc la plus grosse vente de cet été sur les trois premières annoncées pour le moment, Mauro Icardi et Leandro Paredes étant en partance pour Galatasaray pour respectivement 10 et 6 millions d’euros. Toujours selon L’Équipe, le natif de Villeneuve-Saint-Georges devrait dire au revoir à ses équipiers pour s’engager officiellement avec le club allemand ce weekend.

« Les derniers détails ont été réglés ces dernières heures, jeudi. El Chadaille Bitshiabu doit désormais dire au revoir à ses coéquipiers dans les prochaines 48 heures avant de s’engager pour 5 ans avec Leipzig », indique le journal francilien. Après avoir finalisé le transfert de Loïs Openda avec le RC Lens contre 49 millions d’euros, bonus compris, le RB Leipzig s’est également offert les services de Bitshiabu.