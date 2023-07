Qualifié pour la Ligue des champions 2023-2024, le RC Lens se renforce pour la campagne européenne. Le club tient sa 5e recrue estivale.

Mercato RC Lens : Oscar Cortés débarque de Colombie et signe au RCL

Un cinquième joueur, Oscar Cortés(19 ans), a débarqué au RC Lens ce vendredi. Il vient renforcer l’équipe de Franck Haise, en provenance de la Colombie. Il a signé un long contrat d’une durée de 5 saisons, jusqu’en 2028. « Du peps en provenance de Colombie ! » s’est exclamé le club nordiste dans son communiqué officiel. Joueur prometteur formé au mythique Millonarios FC et néo-international colombien, Oscar Cortés rejoint les rangs de Franck Haise pour sa première expérience en Europe. Cet ailier vif et habile techniquement vient dynamiser le secteur offensif lensois ».

Le Colombien rejoint le RC Lens et son compatriote Deiver Machado, à la suite de Stijn Spierings (27 ans, milieu de terrain), Neil El Aynaoui (22 ans, milieu de terrain), Morgan Guilavogui (25 ans, ailier droit) et Andy Diouf (20 ans, milieu de terrain).

Mercato RC Lens : Arnaud Pouille apprécie la nouvelle pépite colombienne

Directeur général des Sang et Or, Arnaud Pouille justifie le recrutement d'Oscar Cortés. « C’est un joueur qui était sous nos radars depuis plusieurs mois. Nous avons été attentifs à la progression de ses performances en club et sur la scène internationale (au Mondial U20 notamment) », a-t-il expliqué. La recrue lensoise a été championne de Colombie en 2023 et quart finaliste au Mondial U20 avec ''Les Cafeteros''. Malgré son jeune âge, il connait déjà le haut niveau. « Entouré d’un staff qui a su démontrer sa capacité à développer les jeunes talents de l’effectif, Oscar Cortés sera entre de bonnes mains pour évoluer dans un championnat qu’il est impatient de découvrir », a souligné le dirigeant des Artésiens.