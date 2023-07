Très actif sur le marché des transferts pour dénicher un attaquant de renom cet été, l’OM peut déjà se réjouir de compter dans ses rangs un renfort de poids.

Mercato OM : Marcelino récupère un renfort inespéré

Marcelino a dirigé sa première rencontre sur le banc de l’Olympique de Marseille ce samedi, en amical contre Nîmes. Et pour ses grands débuts, le nouvel entraîneur de l’OM a fait bonne impression puisque son équipe s’est imposée avec la manière (2-0). Mais ce qui a surtout retenu l’attention de plusieurs médias, c’est le retour sur les terrains du milieu de terrain offensif Amine Harit. Gravement blessé au genou en novembre passé, l’international marocain a joué durant 20 minutes samedi face à Nîmes.

Une très bonne nouvelle puisque le joueur de 26 ans a devancé les prévisions puisqu’il était plutôt attendu dans le groupe de Marcelino lors des prochains matches de préparation, en Allemagne. Alors que Pablo Longoria et les dirigeants marseillais sont en négociations avec Sheffield United pour Iliman Ndiaye, ainsi qu’avec Chelsea pour Pierre-Emerick Aubameyang, le retour d’Amine Harit est une grande nouvelle pour l’équipe phocéenne, qui attaque bientôt les barrages de la Ligue des Champions. Surtout que le natif de Pontoise appartient désormais à Marseille.

Amine Harit transféré définitivement à l’Olympique de Marseille

Huit mois et deux jours plus tard, l’ancien milieu de terrain du FC Nantes a rejoué avec l’Olympique de Marseille, s’engageant modérément dans les duels et les courses. Prêté par Schalke 04, Amine Harit a été transféré définitivement par l’OM fin juin, après la levée de son option d’achat d’un montant de 5 millions d’euros. Sa polyvalence et sa technicité pourraient s’avérer précieuses dans le nouveau système de jeu que veut développer le successeur d’Igor Tudor. Le compatriote d’Achraf Hakimi est désormais lié au club marseillais jusqu’en 2027.