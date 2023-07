Le FC Lorient va enregistrer l'arrivée d'un nouveau gardien. Un ancien portier de Guingamp est libre de tout contrat depuis son départ de Ligue 2.

Mercato FC Lorient : Dominique Youfeigane arrive au FCL

Le FC Lorient cherchait à étoffer son effectif au poste de gardien de but, ça devrait être chose faite dans les prochaines heures. L'ancien gardien remplaçant de Guingamp, Dominique Youfeigane, devrait signer son contrat au FCL dans les prochains jours, annonce L'Équipe. Le gardien international centrafricain (3 sélections) est libre de tout contrat, après huit années passées sous le maillot de Guingamp.

À 23 ans, le portier quitte son club formateur, avec qui il a disputé 13 rencontres de Ligue 2. Convoité par Atromitos en première division grecque, Dominique Youfeigane a préféré rester dans la région et poursuivre son aventure en Bretagne, même s'il aura fort à faire pour dépasser Yvon Mvogo dans la hiérarchie des Merlus.

Un mercato pour relancer la dynamique

Le FC Lorient avait surpris toute la ligue 1 en début de saison dernière, en trustant les premières places du championnat et le top 5 pendant presque la première moitié de l'exercice. Mais les départs des deux attaquants phares, Terem Moffi et Dango Ouattara, et la grave blessure de son gardien Yvon Mvogo, juste avant la Coupe du monde, ont tué la belle saison lorientaise. Les hommes de Régis Le Bris n'ont terminé qu'à la 10e place.

Mais le sentiment que ce n'est pas un feu de paille règne. Avec ses nouveaux moyens, ceux de Bournemouth, le FC Lorient rentre dans une nouvelle dimension. Loin d'être le nouveau PSG, le club évolue à son échelle, en ayant la ferme intention de conserver sa place en Ligue 1. Romain Faivre, Joel Mvuka, Dembo Sylla... le FCL multiplie les recrutements intelligents. Des jeunes sur lesquels le club breton pourra réaliser une plus-value, une fois qu'ils auront apporté les qualités sportives demandées. Si Lorient ne connaît pas de nouvel épisode galère comme l'hiver dernier, le club devrait à nouveau viser le top 10 en championnat.