L'OL étudie la possibilité de départ d'un défenseur central. Malgré son excellente saison à Bastia, il n'a pas convaincu les Gones. Des clubs français et anglais sont intéressés.

Mercato OL : Abdoulaye Ndiaye à vendre pour seulement 4 millions d'euros ?

L'OL s'apprête-t-il à commettre la plus grosse boulette de son mercato ? C'est en tout cas la crainte des supporters, depuis l'apparition des premières rumeurs de départ d'Abdoulaye Ndiaye. Envoyé en prêt à Bastia la saison dernière, le jeune défenseur central a impressionné en Ligue 2. Titulaire quasiment indiscutable de l'effectif de Régis Brouard, il avait même marqué pour son premier match avec les Corses.

Revenu à Lyon cet été, il est actuellement en stage aux Pays-Bas avec les pros. Il a même eu le droit à ses premières minutes avec l'OL, en match amical contre De Treffers (2-1). Une rencontre lors de laquelle il a été excellent, mais malheureusement pour lui, les dirigeants lyonnais, mais surtout Vincent Ponsot, directeur général du football de l'OL, ne comptent pas sur lui. Un prix complètement arbitraire de 4 millions d'euros a même été fixé. Une somme dérisoire pour un talent pareil.

Plusieurs clubs intéressés par le jeune sénégalais

Sans grande surprise, les prétendants se bousculent au portillon pour Abdoulaye Ndiaye. En Ligue 1, en Ligue 2 mais aussi en Premier League. Si Sheffield United et le FC Lorient ont demandé plus d'informations avant de passer à l'offensive, Troyes, par l'intermédiaire du City Group, n'a pas attendu. Grâce au pouvoir du conglomérat de clubs, les Aubois espèrent convaincre l'ancien pensionnaire de Ligue 2 de les rejoindre. Un contrat de 5 ans lui a été proposé.

L'OL est-il capable d'attendre ? C'est la question qui définira la fin du dossier. En proie à quelques difficultés auprès de la DNCG, le club pourrait être bien avisé de prolonger un joueur dont la valeur ne devrait qu'augmenter, et ainsi le revendre plus cher dans un an s'il n'a toujours pas convaincu. D'autant que Lyon a besoin de défenseurs centraux remplaçants, un poste qui correspondrait parfaitement au profil, mais surtout à la jeunesse d'Abdoulaye Ndiaye, et qui éviterait une dépense inutile aux Lyonnais. Mais selon toute vraisemblance, l'OL s'apprête à prendre la décision la plus radicale en se séparant définitivement de son joueur, sans même avoir tenté d'en tirer quelque chose en le prêtant quelque part.