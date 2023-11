Alors que le match opposant l’OM à l’OL se jouera le 6 décembre au Vélodrome, les autorités locales ont prévu des décisions fortes pour ce choc.

OM-OL : Interdiction de déplacement pour les supporters lyonnais

Le 29 octobre dernier, le match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, comptant pour la 10e journée de Ligue 1 n’avait pas eu lieu en raison du caillassage du bus lyonnais, avec notamment pour conséquence la blessure au visage du technicien Fabio Grosso. Suite à ces actes de violence, la rencontre avait été annulée avant d’être reprogrammée au 6 décembre prochain. Il restait à définir le lieu et dans quelle condition se jouerait ce choc entre l’OM et l’OL.

Après étude du dossier, la LFP a rendu son verdict en assurant que l’Olympico se jouera au Vélodrome sans mentionner un éventuel huis clos. L’OM pourra donc compter sur son public pour cette rencontre. Par contre, la donne sera différente pour l’OL. RMC Sport assure en effet que les supporters de l’OL seront interdits de déplacement pour ce choc OM-OL. Cette décision fait suite aux comportements déplorables des fans rhodaniens, présents dans le parcage visiteur du Vélodrome le 29 octobre dernier.

Lyon en colère contre l’absence de sanction contre l’OM

Ces supporters lyonnais avaient multiplié des saluts nazis, crises de singes et insultes racistes dans les tribunes. Des gestes prohibés qui devraient couter cher à Lyon. La commission de discipline a par ailleurs ouvert une instruction après ces gestes racistes constatés dans le parcage visiteurs du Vélodrome et de lourdes sanctions sont attendus. En attendant, l’instance a décidé de ne pas sanctionner l’Olympique de Marseille suite aux incidents qui se sont déroulés « sur la voie publie ».

Cette décision passe très mal du côté de l’OL. La direction lyonnaise, par la voix de Vincent Ponsot, a confirmé sa volonté de faire appel de cette décision. Présent en conférence de presse, Fabio Grosso et Corentin Tolisso ont partagé leur frustration face à l’absence de sanction contre l'OM après ces incidents.

« J’espère une décision forte par rapport à ce qui est arrivé », a déclaré l’entraîneur italien de l'OL qui porte encore les stigmates de cette soirée chaotique. Quant au milieu de terrain lyonnais, il estime que cette décision de la LFP « est irréfléchie. Qu’il n’y ait pas de sanction, je trouve ça vraiment aberrant », a-t-il ajouté. La colère et la frustration sont ainsi loin de redescendre du côté de l’actuel 18e de Ligue 1.