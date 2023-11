Opposé à la reprogrammation du match OM-OL au Vélodrome, l’OL réfléchirait à un boycott de l’Olympico, le 6 décembre. Une mauvaise décision !

OM-OL au Vélodrome : un boycott lyonnais à l'étude ?

Le match OM-OL du 29 octobre dernier se jouera finalement le 6 décembre. Reporté à la suite de graves incidents à Marseille, il a été maintenu au stade Vélodrome, sur décision de la Commission compétitions de la LFP. À la grande surprise de l’Olympique Lyonnais, qui souhaite jouer l’Olympico sur un terrain neutre. À cause du traumatisme subi lors du caillassage du bus de l’équipe. L’entraineur de Lyon avait été blessé au visage et avait reçu 12 points de suture. Mécontente des décisions rendues par la Ligue, qui n’a pas du tout sanctionné le club phocéen et a reprogrammé le match à Marseille, la direction de Lyon a décidé de faire appel.

Cependant, Vincent Ponsot, Fabio Grosso et Corentin Tolisso se sont prononcés sur l’éventualité de ne pas disputer le match, au cas où il est maintenu au Vélodrome, à l’issue de toutes leurs requêtes. Le directeur général adjoint de l'Olympique Lyonnais ne confirme pas l’hypothèse du boycott, mais ne l’écarte pas non plus. « On n'en est pas à ce stade », a-t-il glissé. « On va faire nos recours […], on espère obtenir quelque chose de différent. Si ce n’est pas le cas, il faudra un échange avec nos joueurs et entraîneurs qui étaient dans le bus », a indiqué Vincent Ponsot ensuite.

Corentin Tolisso : « On en parlera peut-être pendant la trêve »

Fabio Grosso a quant à lui laissé entendre qu’il n'y avait pas pensé, tout en exprimant sa peur de retourner à Marseille et d'être de nouveau confronté aux mêmes supporters furieux. « Je ne pensais pas qu'on y retournerait, alors qu'il s'est passé quelque chose […], avec des gens qui allaient au stade. On ne s'est pas senti protégé et on ne se sent pas protégés par rapport au match qui va venir », a-t-il souligné. Si rien ne change, l'OL se déplacera-t-il à Marseille le 6 décembre ? « On n'a pas eu le temps d'en parler », a répondu Corentin Tolisso. Mais on en parlera peut-être pendant la trêve (internationale) ».

Boycott : Une mauvaise idée pour Lyon, menacé de relégation en Ligue 2

Il faut indiquer que si Lyon décide de ne pas se rendre à Marseille, pour le match de 10e journée, ce sera une défaite pour les Gones sur le score de (3-0) conformément au règlement de la la Ligue 1. Ne pas jouer, perdre 3 points, en plus de la différence de buts de (-3), ce serait trop pour l’équipe de Fabio Grosso, actuel dernier du championnat. Surtout que l’équipe n’a pas gagné le moindre match en 10 journées disputées.

Les dirigeants de Lyon ne devraient même pas évoquer cette hypothèse, encore moins, y penser. Sinon, ils ne feraient qu’enfoncer davantage leur équipe vers la Ligue 2. Une équipe pitoyable à voir jouer, dont le bilan sportif est plus qu’alarmant : 6 défaites, 4 nuls, 19 buts concédés et 8 buts marqués. L’OL a la pire attaque de Ligue 1, derrière Clermont (7 buts inscrits) et aussi la pire défense, juste après Lorient (20 buts encaissés).