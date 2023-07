Selon Karim Benzema, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid dès cet été. Ce mardi, la presse espagnole confirme cette tendance pour la star du PSG.

Mercato PSG : Kylian Mbappé finalement prêt à partir cet été ?

De retour de vacances, Kylian Mbappé a rejoint ses coéquipiers au Campus PSG, le nouveau centre d’entraînement du Paris Saint-Germain, ce lundi. D’après L’Équipe, l’attaquant de 24 ans va rencontrer son président Nasser Al-Khelaïfi ce mardi pour faire le point sur son avenir. Après sa décision de ne pas activer son option d’une saison en plus, ouvrant ainsi la porte à un départ libre dans un an, le joueur est mis sous pression par sa direction, qui lui demande de choisir entre une prolongation et un départ dès cet été.

Dans des propos rapportés par Defensa Central, Karim Benzema a confié à son entourage que l’enfant de Bondy va quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid dans les semaines à venir. « Je le crois à cause de qui ils sont et ils me disent oui, qu'il va à Madrid en ce moment… », aurait lancé l’ancien capitaine des Merengues. Une tendance confirmée ce mardi par un média madrilène.

Le Real Madrid dispose des fonds suffisants pour recruter Mbappé cet été

Bien malin sera celui qui dira avec exactitude si Kylian Mbappé jouera sous le maillot du PSG la saison prochaine ou rejoindra les rangs du Real Madrid cet été. Si le principal assure qu’il compte bien aller jusqu’au bout de son engagement avec les Rouge et Bleu, plusieurs médias étrangers annoncent que c’est du bluff et que le capitaine de l’Équipe de France va signer à Madrid avant la fin du mercato estival. Ce mardi, le quotidien madrilène AS corrobore un peu cette thèse en expliquant que Florentino Pérez peut très bien se permettre de boucler le transfert de Mbappé dès cet été.

En effet, selon la publication ibérique, la Maison-Blanche a terminé son exercice 2022-2023 dans le vert avec un excédent financier très important. Le vice-champion de Liga disposerait ainsi d’une enveloppe de 400 millions d’euros, largement suffisant pour satisfaire le Paris SG pour un éventuel transfert de Kylian Mbappé cet été. La rencontre du jour entre le champion du monde 2018 et Nasser Al-Khelaïfi sera donc décisive pour la suite de ce feuilleton.