Le RB Leipzig a pris une nouvelle décision après que sa première offre pour Castello Lukeba ait été repoussée par l’OL.

Mercato OL : Les transferts de Cherki, Barcola et Lukeba compromis

Le mercato estival de l’OL est compromis. En raison de la sanction de la DNCG, les Gones auront du mal à recruter de nouveaux joueurs. Lyon est en effet sous le contrôle du gendarme financier de la LFP qui lui a imposé l'encadrement de sa masse salariale et des transferts (achats de joueurs). Alors que trois jeunes joueurs de l’Olympique Lyonnais (Rayan Cherki, Bradley Barcola et Castello Lukeba) se trouvent convoités, le club est contraint de les garder.

Cela pour la plus grande satisfaction de Laurent Blanc. Le coach des Gones souhaite avoir ces pépites dans son équipe cette saison, comme il l’a confié à L’Équipe la semaine dernière. Le technicien cévenol était même allé plus loin en s’opposant au transfert de Castello Lukeba pour qui le RB Leipzig a fait une proposition de 26 millions d'euros, hors bonus. « À ce prix-là, je dis à Castello de rester un an de plus à Lyon. Ça m’ennuierait vraiment qu’il parte. C’est pareil pour Rayan Cherki, d’autant plus que nous leur avons fait la place. »

Le RB Leipzig doit vendre avant de passer à l'offensive pour Castello Lukeba

Repoussé par la direction de l’OL, le RB Leipzig a prévu de revenir à la charge. Cependant, cela ne se fera pas automatiquement. Si l’on se fie aux informations de Sky Sport Germany, le 3e du dernier championnat allemand cherche à se débarrasser de plusieurs joueurs de son effectif avant de transmettre une offre revue à la hausse aux Lyonnais.

En d’autres termes, le RB Leipzig doit d'abord procéder à quelques ventes, avant de passer à l’offensive pour l’international Espoir français. À noter que le jeune défenseur formé à Lyon est déjà d'accord avec le club allemand, selon Olympique et Lyonnais.