Convoité de l’ASSE, Jérémy Livolant est retenu par l'EA Guingamp. Le club breton a même envoyé un message à Saint-Etienne.

Mercato ASSE : Grosse confusion autour de la situation de Jérémy Livolant

Le dossier Jérémy Livolant va de rebondissement en rebondissement ces derniers jours. Des informations contradictoires circulent sur le capitaine de l’EA Guingamp. Annoncé tout proche de l’ASSE, un temps, il serait maintenant en direction de Bordeaux, club avec lequel il aurait un accord contractuel, d'après Clement Carpentier de FranceBleu Gironde.

Un contrat d’une durée de trois saisons l’attendrait chez les Girondins, alors que Mohamed Toubache-Ter avait évoqué un accord entre Livolant et l’ASSE, tout en précisant : « Reste l’accord EAG-ASSE et les négociations se poursuivent. Ce sont des négociations complexes, mais ce n’est pas foutu. »

Jérémy Livolant titulaire et capitaine de Guingamp

Quant à l’EA Guingamp, il a repoussé les premières offres des deux clubs et semble jouer la montre. Et Stéphane Dumont joue bien le jeu. Après avoir déclaré que l’attaquant polyvalent était sous contrat jusqu'en 2024 et impliqué pendant la préparation estivale, l’entraîneur de l’EAG a envoyé un nouveau message à l’AS Saint-Etienne. Lors du match amical contre Le Mans, Jérémy Livolant était de nouveau titulaire et capitaine de l'équipe guingampaise.

Stéphane Dumont veut ainsi montrer que le joueur de 25 ans est loin d'être en instance de transfert. De façon générale, les joueurs sur le départ sont écartés du groupe pendant la préparation estivale, en prévision de leur éventuel transfert. Ce qui n’est pas le cas de la cible de l’ASSE comme veut bien le faire croire le technicien de Guingamp. La valeur marchande de Jérémy Livolant est de 2,5 millions d'euros et son club négocie son transfert autour de ce montant.