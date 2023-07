La vente OM à l'Arabie saoudite est peut-être déjà une réalité. Ce qui semblait être une vague rumeur s’est, au fil du temps, révélée comme une réalité.

De moins en moins de doute sur la Vente OM à l'Arabie saoudite

Plusieurs personnes du monde du sport ont régulièrement annoncé la vente de l’OM à l'Arabie saoudite. Même si aucun officiel saoudien n’a à ce jour confirmé la vente OM, il semble clair que quelque chose de grand se passe dans la cité phocéenne. Frank McCourt et son clan n’ont pas confirmé la vente du club non plus, mais les dernières actualités olympiennes en disent long sur ce qui se prépare vraiment dans la cité phocéenne.

En effet, le journaliste David Heller de Bloomberg a récemment affirmé que le PIF, déjà propriétaire de Newcastle, se préparerait à mettre la main sur un autre club. Visiblement, l’homme qui s’était promis de ne plus se mêler des affaires de football n’a pas pu se retenir face à l’impact de cette information qui lui est parvenue d’une source crédible.

Thibaud Vézirian, qui suit le dossier depuis maintenant deux ans, ne pouvait que se frotter les mains. Une nouvelle source encore plus proche des décideurs en Arabie saoudite vient d’ajouter l’eau au moulin du rachat de l’OM. Le Saoudien Moaid Mahjoub affirme que l’Olympique de Marseille va bientôt passer sous pavillon de son pays.

Quand Moaid Mahjoub balance sur le rachat de l'OM par les Saoudiens

Dans un tweet datant du 14 juillet dernier, cet homme d’affaires qui revendique 96,9k followers a posté en français et en anglais. « L’Arabie saoudite va racheter le club français de Marseille […] Arabie saoudite Saudi Arabia will buy French football club Marseille, France. »

Cette annonce fracassante de la vente OM, qui tombe après plusieurs autres, interpelle. Le rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie saoudite est encore plus une réalité du fait des nombreux joueurs qui rejoignent le club. Ils alourdissent les finances de la formation olympienne alors que l’actionnaire est jusqu’ici regardant sur les dépenses. Il s’agit de Geoffrey Kondogbia qui percevra près de 7 millions d’euros de salaire par saison.

Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang arrive lui aussi dans la cité phocéenne. Il percevra en trois saisons près de 25 millions d'euros de salaire. Des tractations sont également en cours pour engager Isco, le milieu de terrain espagnol, libre depuis son départ du FC Séville, touchera lui aussi près de 6 millions d’euros par saison sur deux ans, soit 12 millions d’euros.

Où l’Olympique de Marseille sort-il cet argent alors qu’il affiche un déficit entre 36 et 40 millions d'euros ? Même si Frank McCourt, le propriétaire du club, est lui-même milliardaire, il ne s’était jamais montré aussi dépensier. L’information de Moaid Mahjoub sur la prochaine arrivée des Saoudiens à la tête de l’OM pourrait expliquer les folles dépenses engagées par Pablo Longoria cet été. Et selon les rumeurs autour du club phocéen, les emplettes devraient continuer.