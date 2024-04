Vente OM : La preuve que Frank McCourt est loin de céder aux Saoudiens

Vente OM : Frank McCourt n’a aucune pression face aux assauts des Saoudiens

La vente potentielle de l’Olympique de Marseille continue d’animer les débats, malgré les récentes déclarations du président Pablo Longoria affirmant que le club n’est pas en vente. Cependant, les coulisses du football sont souvent le théâtre de négociations secrètes et de mouvements stratégiques, ce qui alimente la théorie de la vente OM. D’autant plus que l’intérêt grandissant de l’Arabie saoudite pour l’acquisition d’un club européen se fait sentir, notamment après son investissement réussi à Newcastle United en Premier League.

L’idée de s’implanter en Ligue 1, avec l’Olympique de Marseille en ligne de mire, semble être sérieusement envisagée par les investisseurs saoudiens. Thibaud Vézirian, grand instigateur de la vente OM, soutient depuis plusieurs années l’existence de pourparlers secrets entre l’Arabie saoudite et les représentants phocéens, indiquant ainsi que la vente du club est en phase de finalisation. Frank McCourt, propriétaire de l’OM depuis 2016, serait désormais disposé à céder le club au plus offrant.

Les pertes financières importantes estimées à environ 600 millions d’euros, combinées à l’absence de résultats sportifs significatifs malgré les investissements conséquents, pousseraient le milliardaire américain à céder son bien. De plus, une vente de l’OM lui permettrait de récupérer une partie de son investissement et de se décharger des responsabilités financières liées au club. Cependant, il est important de noter que Frank McCourt ne se trouve pas dans une situation financière désespérée.

La fortune de Frank McCourt a considérablement augmenté

En effet, selon le magazine économique Forbes, le Bostonien vient même de faire son entrée dans le classement des milliardaires mondiaux, avec une fortune estimée à 1,4 milliard de dollars. Cette ascension dans le classement illustre la bonne santé financière de Frank McCourt et relativise ainsi l’urgence pour lui de vendre l’OM à de nouveaux investisseurs. Cela jette immédiatement un énorme coup de froid sur une éventuelle cession de l’Olympique de Marseille à de richissimes hommes d’affaire saoudiens.

💰 Frank McCourt intègre le classement Forbes des personnalités les plus riches du monde en 2024



Le propriétaire de l'#OM est classé 2 152e avec une fortune estimée à 1,4 milliards de dollars pic.twitter.com/eMOey4R4zN — Sportune (@Sportunefrance) April 3, 2024

Même si les spéculations autour de la vente OM se multiplient avec des indices concrets, il est essentiel de garder à l’esprit que les décisions commerciales de cette envergure sont souvent complexes et soumises à diverses considérations financières et stratégiques. Le paysage du football européen est en constante évolution, et l’avenir de l’Olympique de Marseille reste donc sujet à des développements surprenants. Chaque supporter ne devra prendre aucune décision hâtive concernant ce dossier captivant. Il faudra attendre des annonces officielles.