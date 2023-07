Désireux de renforcer son entrejeu durant ce mercato, l’OGC Nice négocie avec le Sporting Portugal pour s’offrir un jeune joueur grec.

Mercato OGC Nice : Francesco Farioli fonce sur Sotiris Alexandropoulos

Le début du mercato estival timide de l’OGC Nice inquiète bon nombre de ses supporters. Jusqu’ici, le club entraîné par Francesco Farioli n’est toujours pas parvenu à attirer une nouvelle recrue. Malgré quelques pistes qui filtrent ces derniers jours, aucun nouveau renfort n’a encore posé ses valises à Nice. Toutefois, les choses devraient s’accélérer dans les prochains jours. D’ailleurs, les dirigeants niçois sont passés à l’action pour un jeune milieu de terrain du Sporting Portugal.

En effet, selon les informations de Record, les responsables de l’OGC Nice ont récemment approché à la direction du club portugais afin de renseigner sur Sotiris Alexandropoulos. Âgé de seulement 20 ans, le jeune milieu de terrain grec est très prometteur, et son profil intéresse fortement l'entraîneur Francesco Farioli. Les dirigeants niçois se seraient donc renseignés sur sa disponibilité et notamment sur le montant à débourser pour son transfert.

3 millions d’euros pour Sotiris Alexandropoulos

Pour sa part, le journal O Jogo assure que le Sporting Portugal attendrait un chèque de 3 millions d’euros avant de céder Sotiris Alexandropoulos, dont le bail expire en juin 2027. Cette somme semble tout à fait abordable pour les finances de l'OGC Nice. Cette perspective pourrait ainsi permettre au club français d'obtenir une nouvelle recrue de qualité pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine.

Même si le mercato estival reste calme à Nice, l'éventuelle arrivée de Sotiris Alexandropoulos risque de changer la donne et redonner de l’espoir aux supporters. Le jeune milieu de terrain apporterait de la fraîcheur et du talent à l'équipe niçoise, comblant ainsi les besoins identifiés par l'entraîneur. Néanmoins, le club présidé par Jean-Pierre Rivère devra faire preuve de réactivité et de générosité pour conclure cette affaire. Car le RC Strasbourg serait aussi sur les traces de Sotiris Alexandropoulos, ce qui risque de faire grimper les enchères pour son transfert.