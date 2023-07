Désireux de s’attacher les services d’un ailier droit prometteur, le PSG serait parvenu à arracher l’accord de Bradley Barcola, le milieu offensif de l’OL.

Mercato PSG : Bradley Barcola veut rejoindre le Paris SG

Le Paris Saint-Germain a fait un premier pas important sur la piste menant à Bradley Barcola. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, l’attaquant de 20 ans sous contrat serait séduit pas la perspective d’évoluer sous les couleurs parisiennes dès la saison prochaine, après un entretien avec Luis Enrique, le nouvel entraîneur du club de la capitale française.

Et ce samedi, le célèbre journaliste Fabrizio Romano assure les choses se précisent de plus en plus entre le récent champion de France et l’international espoir tricolore puisque les deux parties seraient parvenues à un accord contractuel. Un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028, attendrait ainsi Bradley Barcola à Paris. Mais il faudrait pour cela convaincre la nouvelle direction de l’Olympique Lyonnais.

Discussions à venir avec l’OL pour Bradley Barcola

Après avoir convaincu Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain va désormais s’activer pour trouver un terrain d’entente avec les dirigeants de l’OL afin de finaliser la transaction. Mais Foot Mercato assure que les discussions entre les deux clubs n’ont pas encore commencé. Déterminé à garder ses meilleurs jeunes talents pour la saison prochaine, John Textor ne sera pas pour autant facile à convaincre, même si le PSG pourrait proposer un chèque d’un montant compris entre 40 et 50 millions d’euros.

Le journaliste Santi Aouna précise que l’arrivée de Barcola ne remettrait pas en cause le recrutement de Bernardo Silva. Pour rappel, le PSG a besoin de joueurs français, ou formés en France, pour répondre aux exigences de l’UEFA sur la liste des huit joueurs formés localement, dont quatre formés au club afin de pouvoir disposer de 25 noms. Reste maintenant à savoir si Nasser Al-Khelaïfi réussira à convaincre John Textor pour Barcola.