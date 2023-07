Devenu persona non grata au PSG suite à sa décision de ne pas prolonger son contrat, qui expire dans un an, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real cet été.

Mercato PSG : Le Real Madrid prêt à recruter Kylian Mbappé cet été

Ce dimanche, Florentino Pérez a été interrogé sur Kylian Mbappé par une journaliste de La Sexta alors qu'il sortait d’un bureau de vote à Madrid, à l’occasion des élections législatives et sénatoriales en Espagne. « Si je suis tranquille ? Je suis toujours tranquille. Est-ce qu'on en sait plus pour Mbappé, est-ce qu'il va venir cet été ? Aujourd'hui, c'est l'heure de voter. On ne pense à rien d’autre, c’est un sujet très important pour les Espagnols », a déclaré le président du Real Madrid.

Malgré cette réponse lapidaire sur le sujet, le dossier Mbappé devrait bientôt faire l’actualité des Merengues. En effet, la presse italienne assure ce dimanche que le club espagnol serait prêt à signer un gros chèque pour recruter l’attaquant du Paris Saint-Germain dès cet été. Mais à une seule condition.

Le Real Madrid attend un terrain d’entente entre Mbappé et le PSG

En effet, selon les informations relayées par La Gazzetta dello Sport, les dirigeants du Real Madrid seraient en train de préparer une proposition de 180 millions d’euros pour Kylian Mbappé. Le journal transalpin précise toutefois que le vice-champion d’Espagne ne devrait présenter son offre à Nasser Al-Khelaïfi que lorsque le Paris Saint-Germain se seront accordés de commun accord de se séparer cet été.

En Espagne, le journaliste Ramon Alvarez de Mon indique que la décision du PSG de mettre Kylian Mbappé à l’écart et la probabilité de le priver de Ligue des Champions la saison prochaine pourraient faire changer d’avis au joueur et un départ pourrait finalement être accepté pour cet été. D’ailleurs, « les discussions portent déjà sur la recherche d'une solution de vente. »