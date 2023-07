La saison 2023-2024 commence mal pour un jeune attaquant de l’ASSE. Il s’est blessé et sera absent pendant plusieurs mois.

ASSE : Gaëtan Charbonnier attend toujours le feu vert

L’ASSE a remporté son match amical contre Clermont Foot (2-0), samedi. Grâce aux buts de Dylan Chambost et la recrue Ibrahim Sissoko, les Verts se sont imposés lors de leur 3e match de préparation, après la défaite face à Grenoble (1-2). L’équipe de Laurent Batlles va jouer encore deux matchs amicaux pour effectuer les derniers réglages avant le début de la Ligue 2 prévu le 5 août.

D'abord face au FC Annecy, mercredi à 17h, ensuite face au Montpellier HSC, samedi prochain à 17h. Ayant intégré le groupe stéphanois lors de la préparation, Gaëtan Charbonnier n’a pas pris part aux trois matchs tests. Il est toujours en réathlétisation, en attendant le feu vert du staff médical. Pour rappel, l'attaquant des Verts avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur, en février dernier.

ASSE : Jibril Othman blessé au genou

Cependant, la mauvaise nouvelle vient de l’équipe réserve de l’AS Saint-Etienne. Jibril Othman (19 ans) s’est blessé chez lui et souffre du genou. La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue, mais il sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois, comme l’a expliqué son entraîneur sur Evect. « On a perdu Jibril Othman dans un accident domestique où il a glissé chez lui, il s'est retourné le genou. Il a une blessure dont on ne connait pas encore la durée, mais on sait qu'il sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. »

Titulaire d’un contrat pro stagiaire depuis 2022, l’attaquant international tunisien avait disputé deux matchs en Ligue 2 et avait fait une apparition en Coupe de France la saison dernière. Il était même surveillé par le PSG un temps. Razik Nedder regrette cette tuile pour le jeune joueur qui progressait bien. « C'est un joueur qui va nous manquer, mais c'est aussi et surtout un joueur qui était très avancé et qui est freiné dans sa progression. On va travailler dur ensemble et faire le nécessaire pour qu'il revienne encore plus fort », a-t-il confié.