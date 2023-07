Alors que Luis Enrique a ouvertement annoncé de nouvelles recrues avant la fin du mercato, deux joueurs seraient intéressés par une signature au PSG.

Mercato PSG : Bradley Barcola veut quitter l’OL pour signer à Paris

De passage en conférence de presse dimanche au Japon, Luis Enrique a annoncé la couleur pour la suite du mercato estival. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le nouvel entraîneur du club de la capitale française s’attend à voir débarquer de nouveaux joueurs après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-in Lee, Lucas Hernandez et Cher Ndour.

« L’effectif doit encore être renforcé et des départs doivent encore être faits, et nous allons profiter de ces matches en tournée pour trouver les sensations et les objectifs que nous cherchons à atteindre sur le terrain », a déclaré le technicien espagnol. Ce lundi, Foot Mercato annonce dans cette optique que le prometteur attaquant de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola, pourrait prochainement débarquer chez les Rouge et Bleu.

Convaincu par le projet parisien après un échange téléphonique avec Luis Enrique, l’ailier droit de 20 ans voudrait rejoindre le Paris SG avec qui il aurait déjà un accord contractuel. Il faudrait pour cela trouver un terrain d’entente avec les dirigeants lyonnais, ce qui est encore loin d’être gagné. Toujours selon la même source, un autre joueur serait aussi intéressé par une arrivée chez les pensionnaires du Parc des Princes.

Yassine Bounou veut venir concurrencer Donnarumma au Paris SG

Depuis quelques jours, la piste Yassine Bounou est évoquée du côté du Paris Saint-Germain, où Luis Enrique aimerait attirer un nouveau gardien de but capable de concurrencer Gianluigi Donnarumma. Et selon les informations du média Relevo, l’international marocain de 32 ans souhaiterait quitter le FC Séville pour rejoindre son compatriote Achraf Hakimi à Paris.

Yassine Bounou privilégierait même l’intérêt parisien à celui de l’Arabie saoudite. Mais le PSG devra faire un effort supplémentaire puisque le club andalou réclame 3 millions d’euros de plus sur les 15 millions d'euros proposés par Luis Campos pour Yassine Bounou.