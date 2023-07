Journée présentation au Roazhon Park ce lundi. Enzo Le Fée et Geoffrey Lembet, deux dernières recrues du Stade Rennais, ont été présentées à la presse.

Stade Rennais : Enzo Le Fée, "offensif, créatif, engagé"

Le 7 juillet marque un tournant dans la carrière d'Enzo Le Fée. Le milieu offensif, fidèle au FC Lorient depuis ses débuts dans le football professionnel, s'est officiellement engagé avec le Stade Rennais pour les cinq prochaines saisons. Le meneur de jeu de l'Équipe de France Espoirs a préféré garder le pied marin, en Bretagne, malgré de nombreuses sollicitations en France et à l'étranger.

"Aller à l'étranger faisait partie des défis que je m’étais relevé, quitter la Bretagne n’était pas une solution que j’avais mis de côté, mais choisir Rennes est un point en plus pour continuer à évoluer", a-t-il confié en conférence de presse ce lundi. Dans les radars de Florian Maurice depuis maintenant deux ans, Enzo Le Fée n'a pas échappé au Stade Rennais. "Je le suis depuis longtemps, j’apprécie son profil sur le plan sportif, il est offensif, créatif et engagé", déclare le directeur sportif.

La concurrence ? Même pas peur

Si Enzo Le Fée a brillé au FC Lorient par son toucher de balle, il entend bien relever de nouveaux défis au Stade Rennais. "Je veux battre les records avec Rennes, il y a une place en plus en Ligue des Champions cette saison, il ne faut pas faire les timides. Je veux m'améliorer sur tous les points, notamment au niveau des statistiques pour évoluer au plus haut niveau." Au milieu, la concurrence est forcément féroce dans l'effectif de Bruno Genesio, sauf en cas de départs dans les prochaines semaines. Mais c'est justement ce qui anime Enzo Le Fée. "J’ai toujours aimé évoluer avec les plus grands, c’est comme un défi à relever, dans ma vie professionnelle et personnelle", glisse-t-il.

Enzo Le Fée retrouve dans l'effectif des têtes qui ne lui sont pas inconnues, à commencer par Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri, qu'il côtoie en Équipe de France Espoirs. "Je m’entends bien avec eux. Mais ce n'est pas leur présence au club, qui a fait pencher la balance sur mon arrivée ici", sourit-il. Le nouveau milieu Rouge et Noir portera le numéro 28, un clin d'oeil à la date d'anniversaire de sa mère et de son épouse.