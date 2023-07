Alors que la prolongation de Kevin Danso n'a toujours pas été officialisée, le RC Lens annonce la venue officielle d'un défenseur.

Mercato RC Lens : Abdukodir Khusanov s'engage au RCL

Le RC Lens continue de se renforcer au fil des semaines. Confrontés à deux gros départs majeurs avec ceux de Seko Fofana à Al-Nassr, et de Loïs Openda à Leipzig, les dirigeants lensois ont déjà bouclé les arrivées de plusieurs renforts dont Morgan Guilavogui, Andy Diouf ou encore Stijn Spierings. Mais le mercato est loin d'être terminé, et Franck Haise veut voir des recrues arriver dans tous les secteurs de jeu afin d'être suffisamment armé pour la Ligue des Champions.

De ce fait, les dirigeants lensois viennent de boucler une toute nouvelle arrivée ce lundi. Face à plusieurs incertitudes qui règent concernant la présence de certains cadres dans le secteur défensif, le RC Lens a officialisé l'arrivée d'Abdukodir Khusanov, jeune joueur ouzbek de 19 ans. "Une première pour un Ouzbek ! En faisant appel au jeune et prometteur défenseur central Abdukodir Khusanov jusqu’en 2027, le Racing apporte de la densité physique à son arrière garde et recrute le premier joueur en provenance d’Ouzbékistan de son histoire. Un grand gabarit au potentiel certain, désormais international A, à polir sur le long terme", a indiqué le RCL sur son site internet.

L'incertitude règne toujours concernant Kevin Danso

Un accord semblait avoir été trouvé il y a maintenant une dizaine de jours entre le RC Lens et Kevin Danso au sujet d'une prolongation de contrat. Mais le temps passe, et l'officialisation tant attendue par les supporters lensois n'est toujours pas arrivée. Pire encore, les dirigeants napolitains reviennent à la charge ces dernières heures, bien décider à s'emparer du colosse autrichien pour le ramener en Italie sous les ordres de Rudi Garcia. Pour le moment, impossible de savoir si Kevin Danso sera lensois à la reprise du championnat, mais généralement, lorsque les dossiers traînent trop longtemps, cela n'est jamais bon signe.