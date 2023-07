Très actif sur le marché des transferts, l’OM semblait proche de récupérer un gardien de but. Mais cette piste a pris du plomb dans l’aile.

Mercato OM : Les négociations se compliquent pour Ruben Blanco

Prêté la saison dernière par le Celta Vigo, Ruben Blanco fut une option intéressante dans les buts de l'Olympique de Marseille. Malgré son temps de jeu limité en raison de la concurrence avec Pau Lopez, le portier espagnol a montré de belles qualités lorsqu'il a été sollicité par son entraîneur. Même s’il est retourné en Espagne au terme de son prêt, le club phocéen n’a pas renoncé à l’idée de le faire revenir.

En quête d’un nouveau gardien de but pour la saison à venir, les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont revenus à la charge pour tenter de récupérer Ruben Blanco. Les discussions ont débuté entre les dirigeants marseillais et leurs homologues espagnols en vue de boucler son transfert définitif. Sauf que ces négociations ont peu de chance d’aboutir un accord. En effet, selon les informations du journaliste Mattéo Moretto, les discussions entre l’OM et Clegta Vigo pour le transfert de Ruben Blanco se compliquent sérieusement. Entre les difficultés économiques de l’Olympique de Marseille et les exigences élevées des dirigeants espagnols, la piste devient très compliquée à boucler.

Le Celta Vigo reste très exigeant pour Ruben Blanco

Avant d’être prêté à l’OM l’été dernier, Ruben Blanco avait renouvelé son contrat avec le Celta jusqu’en 2027. Le club entraîné par Rafael Benitez serait prêt à lâcher son gardien de but si une offre satisfaisante arrivait. Le club phocéen proposerait environ 2 millions d’euros pour son transfert. Cette offre ne semble pas satisfaire les exigences du Celta Vigo qui reste intransigeant dans les négociations.

Face à cette situation, l’OM risque de se tourner vers d’autres cibles plus accessibles pour renforcer son effectif. Trouver un gardien de but de qualité reste une priorité pour le club. D’autant plus que Pau Lopez ne s’est pas montré très rassurant en fin de saison. Les recruteurs phocéens explorent déjà d'autres pistes pour combler ce besoin. Reste à savoir qui sera l’heureux élu. Les recherches se poursuivent dans ce sens.