Pour le moment, à part le jeune El Chadaille Bitshiabu, le PSG n’a pas encore trouvé preneur pour l’un des indésirables. Et les choses traînent à ce niveau.

Mercato PSG : La Lazio Rome recale officiellement Leandro Paredes

De retour d’un prêt mitigé à la Juventus Turin, Leandro Paredes ne va pas rester au Paris Saint-Germain cet été. Écarté de la tournée de pré-saison au Japon et en Corée du Sud, le milieu de terrain argentin est prié de se trouver un nouveau club pour la saison prochaine. À la recherche d’un nouveau challenge, le joueur de 29 ans va devoir toutefois tirer une croix sur la piste menant à la Lazio Rome, un courtisan qui a officiellement dit non à son arrivée dans ses rangs. « Paredes, Lo Celso, Cuadrado, Bonucci voulaient tous venir, mais nous avons dit non », a ouvertement déclaré Claudio Lotito, le président du club italien, au micro du média Il Messaggero. Pas forcément une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui se voit ainsi priver d’un chèque de 5 millions d’euros.

La Lazio Rome voulait Leandro Paredes comme un agent libre

D’après les renseignements recueillis par le journaliste Marc Mechenoua du média Goal, les dirigeants de la Lazio Rome espéraient attirer Leandro Paredes dans le cadre d’un transfert libre alors que le Paris Saint-Germain réclame au moins 5 millions d'euros pour la dernière année de contrat de l’international argentin. Alors que les discussions semblaient pourtant avancées, aucun accord n'a finalement été trouvé entre les deux clubs et les discussions ont été rompues. Toujours selon la même source, le compatriote de Lionel Messi« a un accord avec Galatasaray, mais souhaite explorer d’autres pistes en Europe. »