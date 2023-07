Alors qu’il figurait sur la liste des potentielles ventes de l’OM, Mattéo Guendouzi devrait finalement poursuivre son aventure à Marseille.

L'Olympique de Marseille est définitivement l'un des acteurs majeurs du mercato estival, avec Pablo Longoria qui s’active pour attirer de nouveaux renforts. En l'espace de quelques semaines, le président phocéen a réussi à signer des joueurs de qualité, dont Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Ruben Blanco est aussi sur le point de s’engager officiellement en faveur de l’OM. Le portier espagnol deviendra ainsi la cinquième recrue estivale du club.

OM Mercato : Mattéo Guendouzi n'a pas l'intention de partir

Toutefois, si que la direction de l'OM est déjà l’œuvre pour attirer des recrues supplémentaires, elle devra également penser à alléger la masse salariale en se séparant de certains joueurs. Parmi les potentiels partants, le nom de Mattéo Guendouzi est évoqué. Le milieu de terrain tricolore sort d’une fin de saison compliquée à Marseille, en étant peu utilisé par Igor Tudor. Progressivement relégué au statut de remplaçant, le joueur de 25 ans s'est montré très agacé par cette situation et ne fermait plus la porte à un départ dès cet été.

Plusieurs clubs de Premier League s’activaient alors en coulisse pour boucler sa signature. De son côté, l’OM ne ferme pas vraiment la porte à son départ et espère toucher un joli chèque sur son éventuel transfert. Sauf que ce dossier connait un nouveau rebondissement. En effet, selon les informations de La Provence, Mattéo Guendouzi n'est plus si pressé de quitter l’OM. Le départ d'Igor Tudor a rebattu les cartes à Marseille, et le joueur met maintenant tout en œuvre pour gagner la confiance du nouvel entraîneur, Marcelino.

Autant dire que le vice-champion du monde à poursuivre son aventure au sein de l'équipe marseillaise, malgré l'intérêt des clubs anglais. Pour bon nombre de supporters de l'OM, conserver Mattéo Guendouzi serait une aubaine pour leur équipe favorite. Car cela permettrait de compter sur un infatigable milieu de terrain pour la saison à venir. Cependant, le mercato reste imprévisible, et des retournements de situation peuvent survenir à tout moment.