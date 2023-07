Alors que l'OM s'apprête à lancer sa nouvelle saison, Marcelino a dressé un premier bilan du mercato, et demande encore du renfort.

Mercato OM : Marcelino "en accord total" avec les quatres première recrues

Il avait des exigences assez élevées pour rejoindre l'Olympique de Marseille cet été. Ami de longue date de Pablo Longoria, Marcelino a été convaincu par les paroles de son nouveau président, et attendait avec impatience de voir ce qui allait se passer sur ce mercato estival. Jusqu'à présent, l'entraîneur espagnol n'a pas à se plaindre, et les premières recrues qui sont venues renforcer son effectif lui conviennent largement, d'après ses propos accordés à La Provence dans une interview parue ce jeudi.

"On a quatre recrues pour lesquelles je suis en accord total. Tout le monde aimerait acheter des joueurs de 80 ou 100 millions d'euros mais le contexte économique de l'OM ne le permet pas." Pour rappel, Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr ont rejoint l'Olympique de Marseille pour un montant de moins de 30 millions d'euros dépensés.

Marcelino attend toujours du renfort à gauche

Si Marcelino est pour le moment satisfait de cette première partie de mercato estival, l'entraîneur espagnol estime que son effectif n'est pas tout à fait au complet. Selon ses dires, il faut encore du renfort pour le côté gauche, aussi bien devant que derrière. "On a besoin d'un joueur à gauche, on cherche des solutions à ce poste. C'est évident qu'il nous faut des joueurs derrière et devant. On est dans ce processus."

En ce qui concerne le poste de latéral gauche, il n'y a que Renan Lodi pour le moment comme joueur expérimenté. Sur le secteur offensif, Amine Harit est capable de jouer sur le côté gauche, mais les garanties sont encore trop juste suite à sa grave blessure survenue la saison dernière, même si ses premières apparitions sont plutôt encourageantes jusqu'à maintenant.