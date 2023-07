Élément fort de la défense du RC Lens depuis maintenant trois saisons, Kevin Danso est courtisé. Des performances qui ont attiré l'œil de Naples.

Mercato RC Lens : Naples revient à la charge pour Kevin Danso

Où jouera Kevin Danso la saison prochaine ? C'est la question que se posent actuellement les supporters lensois, après avoir perdu Seko Fofana et Loïs Openda. Le joueur qui fait l'objet de sollicitations était annoncé comme restant et une prolongation était dans les tuyaux. Cependant, il semblerait que la donne ait changé et l'officialisation de sa prolongation n'étant toujours pas annoncée à de quoi inquiéter du côté du RC Lens.

Excellent depuis son arrivée dans le Nord, l'Autrichien a tapé dans l'œil de plusieurs écuries et notamment de Naples qui fait le forcing pour s'arracher ses services. Nommé il y a quelques semaines, Rudi Garcia a fait savoir à sa direction que sa priorité était de recruter le numéro 4 pour remplacer le Sud-Coréen, Kim Min-jae, parti au Bayern Munich. De son côté, l'ancien joueur de Southampton s'est mis d'accord avec les champions d'Italie pour les rejoindre en indiquant qu'il n'irait pas au clash avec sa direction pour forcer un départ.

Naples a fait une offre au RCL

Pas de quoi calmer les ardeurs des Italiens. En effet, selon les informations d'Il Mattino, les Napolitains ont fait une offre de 22 millions d'euros à la direction du RCL pour leur défenseur central. Un contrat de 4 ans avec un salaire avoisinant les 3 millions d'euros par an l'attend chez les Partenopei.

Pour les Sang et Or, la situation est claire, Kevin Danso ne partira pas pour moins de 30 millions d'euros. Recruté pour 5,5 millions en provenance d'Augsbourg, le RCL compte bien faire une plus-value sur leur taulier défensif. Les semaines risquent d'être agitées du côté des Nordistes, qui, comme à leur habitude, seront intransigeants sur les départs de leurs joueurs.